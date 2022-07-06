"Тоттенхэм" купит Спенса на этой неделе
"Тоттенхэм" должен оформить приобретение правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса уже на этой неделе.
"Тоттенхэм" с самого начала считался фаворитом в борьбе за Спенса, который в минувшем сезоне, выступая на правах аренды, помог "Ноттингем Форест" выйти в Премьер-Лигу.
Однако у "шпор" возникли затруднения при согласовании стоимости 21-летнего англичанина, из-за чего переговоры с "Мидлсбро" изрядно затянулись.
Тем не менее, talkSPORT ожидает, что на текущей неделе компромисс будет достигнут. Клуб Чемпионшипа ожидает получить за Спенса 15 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Добавим, Джеду предстоит стать уже пятым новичком "Тоттенхэма" этим летом после Фрэйзера Форстера, Ива Биссума, Ивана Перишича и Ришарлисона.
06.07.2022 17:00
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