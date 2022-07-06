"Ньюкасл" обратился насчет Гордона

"Ньюкасл" обратился к "Эвертону" насчет приобретения вингера Энтони Гордона.

Как сообщает Sky Sports, "Ньюкасл" находится в поисках флангового полузащитника этим летом, и внимание "сорок" привлек Гордон.



Еще недавно в услугах Энтони был заинтересован "Тоттенхэм", однако 21-летний англичанин так и не вошел в оформленную на прошлой неделе сделку по приобретению "шпорами" нападающего "Эвертона" Ришарлисона.



"Ньюкасл" пока не выдвигал свое предложение по Гордону, однако "ириски" могут запросить за Энтони, забившего четыре гола и отдавшего три результативные передачи в 40 матчах минувшего сезона, около 35 миллионов фунтов.