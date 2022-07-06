"Ньюкасл" обратился насчет Гордона
"Ньюкасл" обратился к "Эвертону" насчет приобретения вингера Энтони Гордона.
Как сообщает Sky Sports, "Ньюкасл" находится в поисках флангового полузащитника этим летом, и внимание "сорок" привлек Гордон.
Еще недавно в услугах Энтони был заинтересован "Тоттенхэм", однако 21-летний англичанин так и не вошел в оформленную на прошлой неделе сделку по приобретению "шпорами" нападающего "Эвертона" Ришарлисона.
"Ньюкасл" пока не выдвигал свое предложение по Гордону, однако "ириски" могут запросить за Энтони, забившего четыре гола и отдавшего три результативные передачи в 40 матчах минувшего сезона, около 35 миллионов фунтов.
06.07.2022 16:00
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