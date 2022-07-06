Фабиански останется в "Вест Хэме" на пятый сезон
"Вест Хэм" объявил о продлении контракта со своим основным голкипером Лукашем Фабиански до лета 2023.
В прошлом месяце "Вест Хэм" потратил около 8 миллионов фунтов на выкуп Альфонса Ареоля у ПСЖ после сезона аренды.
Однако этот трансфер не означает, что Ареоля сменит Фабиански в качестве первого номера команды Дэвида Мойеса.
Лукаш, сыгравший 138 матчей за "Вест Хэм" после своего перехода в 2018 году, пока остается в лондонском клубе, а его новый однолетний контракт вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
"По-настоящему мило быть частью клуба, который так развивается и начал реализовывать свой потенциал", — сообщил 37-летний поляк.
06.07.2022 15:00
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