Фабиански останется в "Вест Хэме" на пятый сезон

"Вест Хэм" объявил о продлении контракта со своим основным голкипером Лукашем Фабиански до лета 2023.

В прошлом месяце "Вест Хэм" потратил около 8 миллионов фунтов на выкуп Альфонса Ареоля у ПСЖ после сезона аренды.



Однако этот трансфер не означает, что Ареоля сменит Фабиански в качестве первого номера команды Дэвида Мойеса.



Лукаш, сыгравший 138 матчей за "Вест Хэм" после своего перехода в 2018 году, пока остается в лондонском клубе, а его новый однолетний контракт вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



"По-настоящему мило быть частью клуба, который так развивается и начал реализовывать свой потенциал", — сообщил 37-летний поляк.