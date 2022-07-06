Лэмпти решил выступать за сборную Ганы

Тарик Лэмпти Правый защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти передумал выступать за сборную Англии и решил связать свою международную карьеру с Ганой.

21-летний Лэмпти добился впечатляющего прогресса после своего перехода в "Брайтон" из "Челси" два с половиной года назад.

Лэмпти стали сватать в клубы вроде "Тоттенхэма" и "Арсенала", а пресса рассуждала о Тарике как о кандидате в сборную Англии.

Однако Лэмпти, поиграв за англичан на уровнях от U-18 до U-21, решил переметнуться на стороны Ганы, откуда родом его родители, сообщает Daily Mail.

Это решение позволит Лэмпти, сыгравшему 30 матчей за "чаек" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, принять участие в ЧМ-2022 в Катаре.


Метки Лэмпти, сборная Англии, сборная Ганы

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 06.07.2022 14:24 # liverpool888
    Вполне логично. С учётом наличия ТАА и Джеймса перспективы у него довольно туманные.

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  2. falla 06.07.2022 14:17 # falla
    Мужик!!!

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  3. jirrort 06.07.2022 14:01 # jirrort
    Топарик лютый!

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