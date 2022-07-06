Лэмпти решил выступать за сборную Ганы

Правый защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти передумал выступать за сборную Англии и решил связать свою международную карьеру с Ганой.

21-летний Лэмпти добился впечатляющего прогресса после своего перехода в "Брайтон" из "Челси" два с половиной года назад.



Лэмпти стали сватать в клубы вроде "Тоттенхэма" и "Арсенала", а пресса рассуждала о Тарике как о кандидате в сборную Англии.



Однако Лэмпти, поиграв за англичан на уровнях от U-18 до U-21, решил переметнуться на стороны Ганы, откуда родом его родители, сообщает Daily Mail.



Это решение позволит Лэмпти, сыгравшему 30 матчей за "чаек" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, принять участие в ЧМ-2022 в Катаре.