Лэмпти решил выступать за сборную Ганы
Правый защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти передумал выступать за сборную Англии и решил связать свою международную карьеру с Ганой.
21-летний Лэмпти добился впечатляющего прогресса после своего перехода в "Брайтон" из "Челси" два с половиной года назад.
Лэмпти стали сватать в клубы вроде "Тоттенхэма" и "Арсенала", а пресса рассуждала о Тарике как о кандидате в сборную Англии.
Однако Лэмпти, поиграв за англичан на уровнях от U-18 до U-21, решил переметнуться на стороны Ганы, откуда родом его родители, сообщает Daily Mail.
Это решение позволит Лэмпти, сыгравшему 30 матчей за "чаек" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, принять участие в ЧМ-2022 в Катаре.
06.07.2022 14:00
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Вполне логично. С учётом наличия ТАА и Джеймса перспективы у него довольно туманные.
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Мужик!!!
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Топарик лютый!
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