"Челси" готовит предложение по Матеушу Нунешу

"Челси" готов предложить 43 миллиона фунтов за полузащитника "Спортинга" Матеуша Нунеша.

Этим летом "Челси" пока не совершил ни одного приобретения и вдобавок лишился Ромелу Лукаку, Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена, однако главный тренер Томас Тухель и владелец клуба Тодд Бели готовы продемонстрировать свои амбиции на трансферном рынке.



Как утверждает португальское издание A Bola, "синие" могут уже в "ближайшие часы" направить свое предложение по 23-летнему Нунешу, чей агент Жорже Мендеш недавно встречался с Бели в Португалии.



Нунеш очень ярко проявил себя в минувшем розыгрыше Лиги Чемпионов, в феврале заслужив похвалу со стороны главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который даже назвал Матеуша "одним из лучших в мире".