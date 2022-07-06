"Челси" готовит предложение по Матеушу Нунешу

Матеуш Нунеш "Челси" готов предложить 43 миллиона фунтов за полузащитника "Спортинга" Матеуша Нунеша.

Этим летом "Челси" пока не совершил ни одного приобретения и вдобавок лишился Ромелу Лукаку, Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена, однако главный тренер Томас Тухель и владелец клуба Тодд Бели готовы продемонстрировать свои амбиции на трансферном рынке.

Как утверждает португальское издание A Bola, "синие" могут уже в "ближайшие часы" направить свое предложение по 23-летнему Нунешу, чей агент Жорже Мендеш недавно встречался с Бели в Португалии.

Нунеш очень ярко проявил себя в минувшем розыгрыше Лиги Чемпионов, в феврале заслужив похвалу со стороны главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который даже назвал Матеуша "одним из лучших в мире".


Метки Нунеш, Спортинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 935

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  1. brown-ale 06.07.2022 13:49 # brown-ale
    Чем он лучше Невеша?

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  2. jirrort 06.07.2022 13:40 # jirrort
    Надеюсь купят этого бриллианта,вместо Рафиньи. Нунеш моложе,техничнее и перспективнее. + Дешевле обойдётся,чем переоцененка из Лидса.

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  3. alexomck 06.07.2022 13:39 # alexomck
    С Вулверхэмптоном за место в десятке поборются:)

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  4. skydreams 06.07.2022 13:15 # skydreams
    Не видел его в деле, но думаю пздц топ лютый!!!

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  5. chebrec 06.07.2022 13:15 # chebrec
    30 июля суперкубок уже, а ни одного трансфера.

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  6. shakur 06.07.2022 13:14 # shakur
    Интересно, в итоге, какой клуб он предпочтёт Челси...

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  7. bangladesh 06.07.2022 13:02 # bangladesh
    «Это не ноунэйм» - любой пенс.

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