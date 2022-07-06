"Челси" готовит предложение по Матеушу Нунешу
"Челси" готов предложить 43 миллиона фунтов за полузащитника "Спортинга" Матеуша Нунеша.
Этим летом "Челси" пока не совершил ни одного приобретения и вдобавок лишился Ромелу Лукаку, Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена, однако главный тренер Томас Тухель и владелец клуба Тодд Бели готовы продемонстрировать свои амбиции на трансферном рынке.
Как утверждает португальское издание A Bola, "синие" могут уже в "ближайшие часы" направить свое предложение по 23-летнему Нунешу, чей агент Жорже Мендеш недавно встречался с Бели в Португалии.
Нунеш очень ярко проявил себя в минувшем розыгрыше Лиги Чемпионов, в феврале заслужив похвалу со стороны главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который даже назвал Матеуша "одним из лучших в мире".
06.07.2022 13:00
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Последние комментарии:
Чем он лучше Невеша?
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Надеюсь купят этого бриллианта,вместо Рафиньи. Нунеш моложе,техничнее и перспективнее. + Дешевле обойдётся,чем переоцененка из Лидса.
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С Вулверхэмптоном за место в десятке поборются:)
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Не видел его в деле, но думаю пздц топ лютый!!!
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30 июля суперкубок уже, а ни одного трансфера.
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Интересно, в итоге, какой клуб он предпочтёт Челси...
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«Это не ноунэйм» - любой пенс.
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