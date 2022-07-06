Поусон обслужит матч за Суперкубок Англии

Юрген Клопп и Крейг Поусон Рефери Крейг Поусон получил назначение на матч за Суперкубок Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

Поскольку из-за ЧМ-2022 в Катаре сезон Премьер-Лиги 2022/23 начнется раньше обычного, матч за Сперкубок Англии, традиционно предваряющий старт новой кампании, будет сыгран аж 30 июля.

В нем сойдутся обладатель национального кубка в лице "Ливерпуля" и действующий чемпион страны в лице "Сити", однако из-за женского Чемпионата Европы игра состоится не на "Уэмбли", а на "Кинг Пауэр", стадионе "Лестера".

А рассудит этот матч Поусон, с которым, как отмечает Daily Mirror, у главного тренера "красных" Юргена Клоппа давние счеты.

Например, в прошлом сезоне Клопп открыто раскритиковал Поусона после поражения 3:2 от "Вест Хэма" в ноябре.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Поусон, рефери, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2022 12:00

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