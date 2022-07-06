"Лестер" обсуждает покупку Кекчю
"Лестер" вступил в переговоры о приобретении полузащитника "Фейеноорда" Оркуна Кекчю.
21-летний Кекчю давно находится на радаре у клубов Премьер-Лиги. Например, в предыдущие сезоны Оркуна просматривал "Арсенал".
Однако сейчас Кекчю ближе всего к переезду в Англию. Оркун готов к этому шагу, а "Лестер" уже договаривается с его клубом, сообщает Daily Mail.
Родившийся в Голландии турок забил семь голов и отдал девять результативных передач за "Фейеноорд" в 32 матчах минувшего сезона Эредивизии.
Правда, перед приобретением Кекчю "Лестер" сперва хочет освободить место в составе, избавившись от балласта вроде Денниса Прата.
06.07.2022 11:00
Просмотров: 425
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пусть берут!Парень реально топ!быстрый,дерзкий,с хорошим дриблингом и ударом.Если заиграет-будет украшением АПЛ.
(ответить)
Кек, че?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий