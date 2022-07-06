"Лестер" обсуждает покупку Кекчю

Оркун Кекчю "Лестер" вступил в переговоры о приобретении полузащитника "Фейеноорда" Оркуна Кекчю.

21-летний Кекчю давно находится на радаре у клубов Премьер-Лиги. Например, в предыдущие сезоны Оркуна просматривал "Арсенал".

Однако сейчас Кекчю ближе всего к переезду в Англию. Оркун готов к этому шагу, а "Лестер" уже договаривается с его клубом, сообщает Daily Mail.

Родившийся в Голландии турок забил семь голов и отдал девять результативных передач за "Фейеноорд" в 32 матчах минувшего сезона Эредивизии.

Правда, перед приобретением Кекчю "Лестер" сперва хочет освободить место в составе, избавившись от балласта вроде Денниса Прата.


Метки Кекчю, Лестер, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 06.07.2022 12:13 # liverbro
    Пусть берут!Парень реально топ!быстрый,дерзкий,с хорошим дриблингом и ударом.Если заиграет-будет украшением АПЛ.

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  2. superglor 06.07.2022 11:46 # superglor
    Кек, че?

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