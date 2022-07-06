Босс "Сити" допускает, что Гвардиола будет тренировать в Италии

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано допускает, что в будущем главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отправится работать в Италию.

Накануне владельцы "Сити" из City Football Group стали контролирующим акционером "Палермо" из второго итальянского дивизиона.



В свое время Гвардиолне довелось выступать в Италии за "Брешию" и "Рому", и Сориано предполагает, что Хосеп захочет проявить себя здесь и как тренер.



"Он спрашивал, солнечно ли в Палермо. Возможно, однажды он будет здесь работать".



"Он осведомлен обо всем, что мы делаем, и он хорошо знает итальянский футбол. Как и другие, он в восторге по поводу этой сделки", — цитирует Сориано Calciomercato.