Маттеус: "Роналду в "Баварии" — это было бы сексуально"

Легенда "Баварии" Лотар Маттеус призвал чемпионов Бундеслиги подумать о приобретении нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

В минувший уикенд стало известно, что Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба. Криштиану хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, а "красные дьяволы" обещать этого ему не могут.



Маттеус считает, что Роналду мог бы стать хорошей заменой жаждущему покинуть "Баварию" Роберту Левандовски, обеспечив команде около 30 голов за сезон и отбив свою трансферную стоимость за счет продаж атрибутики.



"Роналду в "Баварии" — это было бы сексуально. По крайней мере, этот вариант заслуживает рассмотрения".



"Думаю, если Роналду физически способен помогать "Баварии" на протяжении года или двух, а у них есть возможность инвестировать вырученные за Роберта Левандовски деньги в португальскую мегазвезду, тогда я бы подумал об этом. Конечно, это не был бы трансфер на будущее. Ему 37, и об этом постоянно будут говорить".



"Также я не уверен, что он подходит для модели игры "Баварии". Но он все равно выдающийся бомбардир".



"Он один из лучших нападающих всех времен, и он гарантирует около 30 голов за сезон. Также есть гарантия того, что он отобьет свой трансфер продажами футболок и вроде того", — сообщил Маттеус Sky Germany.