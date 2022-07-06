"Аякс" согласовал покупку Бергвейна

"Аякс" согласовал приобретение вингера "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна.

Как стало известно The Guardian, "Тоттенхэм" принял предложение "Аякса" в размере 30 миллионов евро (25.7 млн. фунтов). Еще 2.5 млн. евро (2.1 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Таким образом, чемпионы Эредивизии гарантированно заплатят за Бергвейна ту самую сумму, за которую "шпоры" покупали Стивена у ПСВ в январе 2020.



Ожидается, что уже в среду Бергвейн пройдет медобследование в "Аяксе", после чего подпишет контракт, условия которого он согласовал еще в январе, когда "Тоттенхэм" не отпустил его в Амстердам.



За два с половиной года в Северном Лондоне Бергвейн забил восемь голов в 83 матчах, однако в минувшем сезоне 24-летний голландец отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.