Погба договорился с "Ювентусом"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба договорился о своем возвращении в "Ювентус".

Именно из "Ювентуса" Погба прибыл в "Юнайтед" в статусе самого дорогого игрока мира шесть лет назад, однако контракт Поля с "красными дьяволами" истек в конце июня.



Как стало известно Sky Sports, сейчас Погба окончательно договорился с "Ювентусом" и в субботу прибудет в Турин, чтобы пройти медобследование и подписать трудовой договор.



Добавим, Поль мог свободно общаться с зарубежными клубами, начиная с января. 29-летнего француза также сватали в "Реал" и ПСЖ, однако его выбор пал на "Ювентус", где ранее он провел четыре сезона.