Погба договорился с "Ювентусом"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба договорился о своем возвращении в "Ювентус".
Именно из "Ювентуса" Погба прибыл в "Юнайтед" в статусе самого дорогого игрока мира шесть лет назад, однако контракт Поля с "красными дьяволами" истек в конце июня.
Как стало известно Sky Sports, сейчас Погба окончательно договорился с "Ювентусом" и в субботу прибудет в Турин, чтобы пройти медобследование и подписать трудовой договор.
Добавим, Поль мог свободно общаться с зарубежными клубами, начиная с января. 29-летнего француза также сватали в "Реал" и ПСЖ, однако его выбор пал на "Ювентус", где ранее он провел четыре сезона.
06.07.2022 07:00
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лучше бы в ПСЖ перешел
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Тякай,ленивая жопа
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Сдох Трофим, да и хуй с ним
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Да и похуй на 💩
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