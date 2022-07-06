Погба договорился с "Ювентусом"

Поль Погба Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба договорился о своем возвращении в "Ювентус".

Именно из "Ювентуса" Погба прибыл в "Юнайтед" в статусе самого дорогого игрока мира шесть лет назад, однако контракт Поля с "красными дьяволами" истек в конце июня.

Как стало известно Sky Sports, сейчас Погба окончательно договорился с "Ювентусом" и в субботу прибудет в Турин, чтобы пройти медобследование и подписать трудовой договор.

Добавим, Поль мог свободно общаться с зарубежными клубами, начиная с января. 29-летнего француза также сватали в "Реал" и ПСЖ, однако его выбор пал на "Ювентус", где ранее он провел четыре сезона.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2022 07:00

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  1. b84 06.07.2022 08:00 # b84
    лучше бы в ПСЖ перешел

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  2. liverbro 06.07.2022 07:58 # liverbro
    Тякай,ленивая жопа

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  3. felixok 06.07.2022 07:55 # felixok
    Сдох Трофим, да и хуй с ним

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  4. manchun 06.07.2022 07:18 # manchun
    Да и похуй на &#128169;

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