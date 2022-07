Светская хроника за среду

"Челси" надеется купить защитника на этой неделе. Маурисио Почеттино хочет вернуться в Премьер-Лигу. Зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед" снизились на четверть. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Челси" надеется оформить переход Маттейса Де Лигта из "Ювентуса" или Натана Аке из "Сити" на этой неделе. (Evening Standard)



Де Лигт уже дал устное согласие на переход в "Баварию". (Sport1)



"Интер" открыт к продаже защитника Милана Шкриниара, которым может заинтересоваться "Челси". (Evening Standard)



Несмотря на близость трансфера Клемана Лангле из "Барселоны", "Тоттенхэм" по-прежнему хочет защитника "Вильярреала" Пау Торреса. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" согласовал аренду Лангле, который теперь направляется в Лондон на медобследование. (Daily Mail)



"Лацио" попросил 55 миллионов фунтов у "Арсенала" за полузащитника Сергея Милинкович-Савича. (Daily Express)



"Фулхэм" близок к сделке по аренде вингера "Шахтера" Манора Соломона. (The Athletic)



"Ньюкасл" не готов заплатить 60 млн. фунтов, в которые "Байер" оценил своего вингера Муссу Диаби. (The Telegraph)



"Брентфорд" надеется подтвердить покупку защитника "Болоньи" Аарона Хики за 18.9 млн. фунтов на этой неделе. (The Guardian)



"Ноттингем Форест" ведет переговоры о покупке левого защитника "Баварии" Омара Ричардса за 8.5 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Саутгемптон" обсуждает покупку нигерийского полузащитника "Рейнджерс" Джо Арибо за 10 млн. фунтов. (The Athletic)



"Борнмут" хочет вернуть защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса после аренды в минувшем сезоне. (Football Insider)



"Монако" обсуждает аренду полузащитника "Лестера" Бубакари Сумаре. (The Athletic)



Другое



Маурисио Почеттино покинул должность главного тренера ПСЖ. (BBC)



Почеттино хочет вернуться в Премьер-Лигу. (The Sun)



"Реал" — фаворит букмекеров как следующее место работы Почеттино. (Daily Mail)



Нападающий Ришарлисон взял 9-й номер в "Тоттенхэме". (Football.London)



Зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед" снизились на 25 процентов в связи с неучастием в Лиге Чемпионов. (The Sun)



Полиция не совершила ни одного ареста после четырех месяцев расследования насчет расистских оскорблений и угроз убийством в отношении защитника "Вест Хэма" Курта Зума. (Daily Mirror)