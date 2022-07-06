Маласиа рассказал о роли Ван Перси в своем переходе в МЮ

Защитник Тирелл Маласиа признался, что бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси вдохновил его на переход к "красным дьяволам".

Во вторник "Юнайтед" подтвердил приобретение 22-летнего Маласиа у "Фейеноорда" за 13 миллионов фунтов плюс бонусы.



Тирелл признается, что "дьяволы" всегда были для него особенным клубом, потому что здесь выступал и здесь выигрывал Премьер-Лигу его соотечественник Ван Перси.



"Я всегда следил за "Манчестер Юнайтед", потому что Робин Ван Перси играл там, и он был игроком "Фейеноорда".



"Также он был парнем, воспитанными академией "Фейеноорда", как и я. И это дополнительно восхищает меня".



"Когда я выступал за юношескую команду "Фейеноода", несколько лет назад мы играли юношеский турнир у "Юнайтед" — и я был так впечатлен всем. Я сказал себе: "Однажды я вернусь сюда". Теперь это случилось, и это, конечно, удивительно".



"Это один из крупнейших клубов в мире, здесь великолепный стадион и удивительная история — и, конечно, много игроков топ-уровня поиграли здесь. Я горжусь и очень благодарен, что получил эту возможность. Я понимаю, что теперь мне придется трудиться еще больше", — цитирует Маласиа Daily Mirror.