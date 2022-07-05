"Фулхэм" согласовал компенсацию за Андреаса Перейру

"Фулхэм" согласовал компенсацию за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейру в размере 10 миллионов фунтов, включая бонусы.

Последний раз Перейра примерял футболку "Юнайтед" в официальном матче почти два года назад — против ЛАСКа в 1/8 финала Лиги Европы в августе 2020.



Минувший сезон Андреас провел в аренде за "Фламенго", а до этого направлялся в командировки в "Лацио", "Валенсию" и "Гранаду".



За "красных дьяволов" 26-летний бразило-бельгиец сыграл 74 матча после своего дебюта в 2014 году, забив четыре гола.



Теперь, как сообщает BBC, Перейра может стать вторым новичком вернувшего в Премьер-Лигу "Фулхэма" после опорного полузащитника Жоау Палиньи, стоившего клубу 20 млн. фунтов.