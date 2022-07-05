"Челси" хочет Бенжамена Павара
"Челси" хочет приобрести защитника "Баварии" и сборной Франции Бенжамена Павара.
26-летний Павар преимущественно действует на позиции правого защитника, но вообще способен сыграть по всей линии обороны.
Эта универсальность подкупает главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, который испытывает кадровый дефицит не только в центре обороны, но и на флангах в силу неопределенности с будущим Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.
Как сообщает Daily Mirror, Тухель переключился на Павара, ожидая, что Маттейс Де Лигт из "Ювентуса" выберет "Баварию".
Интерес к Бенжамену, который сыграл 35 матчей за "Баварию" во всех соревнованиях в минувшем сезоне, также проявляют как раз "Ювентус" и "Атлетико".
Добавим, в 2019 году Павар обошелся "Баварии" в 30 миллионов фунтов.
05.07.2022 22:00
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Киммиха купите.
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у поносси уже дупло как у бродяги сумка, всех хочет.
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На кристенсена похож.
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