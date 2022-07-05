"Челси" хочет Бенжамена Павара

Бенжамен Павар "Челси" хочет приобрести защитника "Баварии" и сборной Франции Бенжамена Павара.

26-летний Павар преимущественно действует на позиции правого защитника, но вообще способен сыграть по всей линии обороны.

Эта универсальность подкупает главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, который испытывает кадровый дефицит не только в центре обороны, но и на флангах в силу неопределенности с будущим Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

Как сообщает Daily Mirror, Тухель переключился на Павара, ожидая, что Маттейс Де Лигт из "Ювентуса" выберет "Баварию".

Интерес к Бенжамену, который сыграл 35 матчей за "Баварию" во всех соревнованиях в минувшем сезоне, также проявляют как раз "Ювентус" и "Атлетико".

Добавим, в 2019 году Павар обошелся "Баварии" в 30 миллионов фунтов.


Метки Бавария, Павар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2022 22:00

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  1. chelsea88 05.07.2022 22:25 # chelsea88
    Киммиха купите.

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  2. hammersmith 05.07.2022 22:16 # hammersmith
    у поносси уже дупло как у бродяги сумка, всех хочет.

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  3. chebrec 05.07.2022 22:04 # chebrec
    На кристенсена похож.

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