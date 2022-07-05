"Челси" хочет Бенжамена Павара

"Челси" хочет приобрести защитника "Баварии" и сборной Франции Бенжамена Павара.

26-летний Павар преимущественно действует на позиции правого защитника, но вообще способен сыграть по всей линии обороны.



Эта универсальность подкупает главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, который испытывает кадровый дефицит не только в центре обороны, но и на флангах в силу неопределенности с будущим Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.



Как сообщает Daily Mirror, Тухель переключился на Павара, ожидая, что Маттейс Де Лигт из "Ювентуса" выберет "Баварию".



Интерес к Бенжамену, который сыграл 35 матчей за "Баварию" во всех соревнованиях в минувшем сезоне, также проявляют как раз "Ювентус" и "Атлетико".



Добавим, в 2019 году Павар обошелся "Баварии" в 30 миллионов фунтов.