Брис Самба сменил "Форест" на "Ланс"

Голкипер "Ноттингем Форест" Брис Самба перешел в "Ланс". Трансфер оценивается в 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов).

Самба защищал ворота "Форест" после своего перехода из "Кана" в августе 2019. За три сезона на "Сити" Граунд" Брис сыграл 125 матчей.



Самым ярким моментом этого трехлетнего периода для Самба стали три его сейва в серии послематчевых пенальти в финале плей-офф Чемпионшипа против "Хаддерсфилда" в минувшем сезоне, благодаря чему "лесники" вышли в Премьер-Лигу.



28-летний француз коноглезского происхождения был популярной фигурой среди болельщиков клуба, однако боссы "Форест" затянули с продлением его контракта, и голкипер решил уйти.



Самба еще в прошлом месяце уведомил "лесников" о своем желании покинуть клуб и сегодня официально присоединился к "Лансу", с которым он заключил контракт на пять лет.



Добавим, что команда Стива Купера уже обзавелась заменой Брису, арендовав у "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.