Ориги перешел в "Милан"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги обрел новое пристанище, присоединившись к "Милану".
Напомним, Ориги покинул "Ливерпуль" в конце сезона 2021/22, посвятив мерсисайдскому клубу восемь лет своей карьеры.
Дивок провел 175 матчей за "красных" и забил 41 мячей. 27-летний бельгиец никогда не был основным игроком на "Энфилде", но стал автором ряда по-настоящему важных голов, благодаря чему Юрген Клопп провожал его из клуба в статусе легенды.
Теперь Ориги будет выступать за чемпиона Серии А "Милан", с которым он заключил контракт до июня 2026. Трансфер состоялся на условиях свободного агента.
05.07.2022 19:00
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Больше подходит под статус легенды,чем лэмпард
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Никогда не забудем
https://youtu.be/sPRU9foKNTI
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Будущий обладатель ЗМ
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очень странно, что такого топа проигнорировали клубы апл
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Больше подходит под статус легенды,чем жирольт
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