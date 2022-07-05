Ориги перешел в "Милан"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги обрел новое пристанище, присоединившись к "Милану".

Напомним, Ориги покинул "Ливерпуль" в конце сезона 2021/22, посвятив мерсисайдскому клубу восемь лет своей карьеры.



Дивок провел 175 матчей за "красных" и забил 41 мячей. 27-летний бельгиец никогда не был основным игроком на "Энфилде", но стал автором ряда по-настоящему важных голов, благодаря чему Юрген Клопп провожал его из клуба в статусе легенды.



Теперь Ориги будет выступать за чемпиона Серии А "Милан", с которым он заключил контракт до июня 2026. Трансфер состоялся на условиях свободного агента.