Ориги перешел в "Милан"

Дивок Ориги Бывший нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги обрел новое пристанище, присоединившись к "Милану".

Напомним, Ориги покинул "Ливерпуль" в конце сезона 2021/22, посвятив мерсисайдскому клубу восемь лет своей карьеры.

Дивок провел 175 матчей за "красных" и забил 41 мячей. 27-летний бельгиец никогда не был основным игроком на "Энфилде", но стал автором ряда по-настоящему важных голов, благодаря чему Юрген Клопп провожал его из клуба в статусе легенды.

Теперь Ориги будет выступать за чемпиона Серии А "Милан", с которым он заключил контракт до июня 2026. Трансфер состоялся на условиях свободного агента.


Метки Ливерпуль, Милан, Ориги, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 05.07.2022 19:06 # alexomck
    Больше подходит под статус легенды,чем лэмпард

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  2. shakur 05.07.2022 19:05 # shakur
    Никогда не забудем
    https://youtu.be/sPRU9foKNTI

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  3. falla 05.07.2022 19:05 # falla
    Будущий обладатель ЗМ

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  4. irbis85 05.07.2022 19:04 # irbis85
    очень странно, что такого топа проигнорировали клубы апл

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  5. jirrort 05.07.2022 19:02 # jirrort
    Больше подходит под статус легенды,чем жирольт

    (ответить)

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