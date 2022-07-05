Контракт Холанда с "Сити" содержит два пункта об отступных

Контракт нападающего Эрлинга Холанда с "Манчестер Сити" предусматривает сразу два пункта об отступных.

Ранее этим летом Сити" приобрел Холанда у дортмундской "Боруссии", активировав пункт о выкупе за 51 миллион фунтов.



Как сообщает Marca, похожее условие — вернее, целых два — есть и в трудовом договоре норвежского бомбардира с "горожанами".



Начиная с 2024 года Холанда можно будет выкупить за фиксированную сумму в 172 млн. фунтов, с 2025 — за 150 млн. фунтов.



По всей видимости, Эрлинг оставляет себе лазейку, чтобы в будущем беспрепятственно покинуть "Сити" и, например, отправиться выступать за "Реал", который хотел его еще этим летом, но не смог конкурировать с "горожанами".