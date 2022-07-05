Контракт Холанда с "Сити" содержит два пункта об отступных
Контракт нападающего Эрлинга Холанда с "Манчестер Сити" предусматривает сразу два пункта об отступных.
Ранее этим летом Сити" приобрел Холанда у дортмундской "Боруссии", активировав пункт о выкупе за 51 миллион фунтов.
Как сообщает Marca, похожее условие — вернее, целых два — есть и в трудовом договоре норвежского бомбардира с "горожанами".
Начиная с 2024 года Холанда можно будет выкупить за фиксированную сумму в 172 млн. фунтов, с 2025 — за 150 млн. фунтов.
По всей видимости, Эрлинг оставляет себе лазейку, чтобы в будущем беспрепятственно покинуть "Сити" и, например, отправиться выступать за "Реал", который хотел его еще этим летом, но не смог конкурировать с "горожанами".
05.07.2022 17:00
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Сане, Жезус и Стерлинг это будущее Сити - Гвардиола. Уахахаха
https://www.championat.com/football/news-2702152-gvardiola-zhezus-zane-i-sterling--eto-buduschee-manchester-siti.html
Источник: http://fapl.ru/posts/94161/?c=1#c7594488
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я не знаю. Холланд это уже звезда. и за него отдали всего-лишь 50м, несмотря что это мансити...
ливерпуль покупает нонейма Нунеза за 100м. ппц конечно
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Да бля это все понятно было
Он в этой помойке оказался лишь потому что Реал отказался от него в пользу мбаппе а черепаха кинул Реал вот и все
Холланд пару лет в этой помойке побегает с 0 эльче и уйдёт в настоящий гранд
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Не полная информация от Михи! Отступные сиановятся активными только в случае достижения определленых достижений Холландом в Сити, это раз. Второе, купили его за 51 млн с контрактом на 5 лет. В 2025 он отыграет 3 года, тем самым он как актив будет выходить клубу в 20,4 млн, продать его смогут аж за 150 млн.
Даже если он будет неймоверно крут и удержать его не смогут, он принесет Сити прибыль в размере 129,6 млн!
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