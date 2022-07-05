"Ливерпуль" сосредоточится на переговорах с Гомесом о новом контракте

Новым приоритетом спортивного директора "Ливерпуля" Джулиана Уорда становится продление контракта с защитником Джо Гомесом.

Этим летом Уорд, сменивший на своем посту Майкла Эдвардса, уверенно уладил будущее Садио Мане и Мохамеда Салаха, продав одного игрока и продлив сотрудничество с другим.



При этом "Ливерпуль" уже практически закончил с приобретениями, укрепив свой состав этим летом с помощью Калвина Рэмси, Фабиу Карвалью, Дарвина Нуньеса.



Как сообщает Daily Mirror, теперь Уорд сосредоточится на переговорах с Гомесом, которого главный тренер "красных" Юрген Клопп хочет сохранить, хотя Джо и проигрывал конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Жоэлю Матипу и Ибраиме Конате в минувшем сезоне.



У Гомеса есть варианты на стороне, в том числе с "Астон Виллой" Стивена Джеррарда, однако "Ливерпуль" приложит все усилия, чтобы продлить истекающий в 2024 году контракт 25-летнего англичанина.



Утверждается, что Клопп рассматривает Гомеса как в перспективе лучшего английского центрального защитника. Юрген убежден, что Джо еще раскроет свой талант, несмотря на ограниченную практику в настоящее время.