"Ливерпуль" сосредоточится на переговорах с Гомесом о новом контракте

Джо Гомес Новым приоритетом спортивного директора "Ливерпуля" Джулиана Уорда становится продление контракта с защитником Джо Гомесом.

Этим летом Уорд, сменивший на своем посту Майкла Эдвардса, уверенно уладил будущее Садио Мане и Мохамеда Салаха, продав одного игрока и продлив сотрудничество с другим.

При этом "Ливерпуль" уже практически закончил с приобретениями, укрепив свой состав этим летом с помощью Калвина Рэмси, Фабиу Карвалью, Дарвина Нуньеса.

Как сообщает Daily Mirror, теперь Уорд сосредоточится на переговорах с Гомесом, которого главный тренер "красных" Юрген Клопп хочет сохранить, хотя Джо и проигрывал конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Жоэлю Матипу и Ибраиме Конате в минувшем сезоне.

У Гомеса есть варианты на стороне, в том числе с "Астон Виллой" Стивена Джеррарда, однако "Ливерпуль" приложит все усилия, чтобы продлить истекающий в 2024 году контракт 25-летнего англичанина.

Утверждается, что Клопп рассматривает Гомеса как в перспективе лучшего английского центрального защитника. Юрген убежден, что Джо еще раскроет свой талант, несмотря на ограниченную практику в настоящее время.


Метки Гомес, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2022 16:00

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