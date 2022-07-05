Ришарлисон дисквалифицирован на один матч

Ришарлисон Дебют Ришарлисона за "Тоттенхэм" будет отложен по причине дисквалификации, которой FA подвергла бразильского нападающего.

На прошлой неделе "Тоттенхэм" завершил приобретение Ришарлисона у "Эвертона" за 60 миллионов фунтов, включая бонусы.

Однако матч первого тура нового сезона Премьер-Лиги против "Саутгемптона" Ришарлисон пропустит и сможет сыграть только против "Челси" через неделю.

Дело в том, что Ришарлисон был наказан одноматчевой дисквалификации за то, что поднял зажженный файер в победном для "ирисок" поединке Премьер-Лиги против "Челси" 1 мая (1:0), отпраздновав таким образом свой гол.

Также 25-летнему бразильцу предстоит выплатить штраф в 25,000 фунтов за использование пиротехники, которая, как известно, в Премьер-Лиге запрещена.


Метки FA, дисквалификации, Премьер-Лига, Ришарлисон, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. slavaukraine 05.07.2022 16:34 # slavaukraine
    РИЧИ МОНСТР!!! 25к х1уйня Леви сам заплатит!

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  2. crazy2008 05.07.2022 15:16 # crazy2008
    Идиотизм. Он просто отбросил его с поля.

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