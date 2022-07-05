"Сити" объявил о перестановках в штабе Гвардиолы

"Манчестер Сити" объявил о перестановках в штабе своего главного тренера Хосепа Гвардиолы, что связано с уходом ассистента Хуанмы Лильо.

Напомним, в прошлом месяце Гвардиола проводил в катарский "Аль-Садд" Лильо, который был правой рукой Хосепа последний два года, сменив в этой роли Микеля Артету.



Теперь роль ближайшего помощника Гвардиолы займет Родольфо Боррель, который трудится в "Сити" с 2014 года.



Также в штаб Гвардиолы вошел 42-летний итальянец Мареска, который прежде уже поработал в академии "горожан", но прошлым летом возглавил "Парму", где продержался только до ноября.