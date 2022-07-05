Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вновь не вернулся к тренировкам, и в клубе не знают, когда это произойдет.

Напомним, накануне Роналду должен был вернуться с летних каникул и приступить к предсезонной подготовке, однако этого не произошло. Отсутствие Криштиану в понедельник "Юнайтед" объяснил "семейными причинами".



Во вторник 37-летний португалец, выразивший желание покинуть клуб в это трансферное окно, вновь не явился на базу в Каррингтон, и это видится проблемой, ведь уже в пятницу команда Эрика Тен Хага улетает в Бангкок.



Как сообщает The Independent, в "Юнайтед" не знают, когда вернется Роналду и полетит ли Криштиану в предсезонное турне по Таиланду и Австралии.



Добавим, претендентами на Роналду, который год назад был выкуплен у "Ювентуса" за 12.9 млн. фунтов, считаются "Челси", "Бавария" и "Барселона".