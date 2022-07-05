"Челси" готов переключиться с Де Лигта на Аке

"Челси" активизировался в своем стремлении заполучить защитника "Манчестер Сити" Натана Аке из опасений упустить Маттейса Де Лигта из "Ювентуса".

"Челси" рассматривал Де Лигта в качестве своей приоритетной цели на замену покинувшим клуб Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену, однако пока "синим" не удалось договориться с "Ювентусом".



Более того, сейчас в борьбу за Маттейса вступила "Бавария", в данный момент опережая лондонский клуб. Да и сам 22-летний голландец склоняется к варианту с Мюнхеном.



В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, "Челси" готов сосредоточиться на переговорах с "Сити" о возвращении Аке — два клуба уже почти достигли компромисса насчет перехода вингера Рахима Стерлинга к "синим".



В минувшем сезоне 27-летний Аке сыграл только 14 матчей за "Сити" в Премьер-Лиге. Ранее этим летом свой запрос насчет Натана сделал "Ньюкасл", которому была названа цена в 50 миллионов фунтов.