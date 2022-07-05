"Челси" готов переключиться с Де Лигта на Аке
"Челси" активизировался в своем стремлении заполучить защитника "Манчестер Сити" Натана Аке из опасений упустить Маттейса Де Лигта из "Ювентуса".
"Челси" рассматривал Де Лигта в качестве своей приоритетной цели на замену покинувшим клуб Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену, однако пока "синим" не удалось договориться с "Ювентусом".
Более того, сейчас в борьбу за Маттейса вступила "Бавария", в данный момент опережая лондонский клуб. Да и сам 22-летний голландец склоняется к варианту с Мюнхеном.
В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, "Челси" готов сосредоточиться на переговорах с "Сити" о возвращении Аке — два клуба уже почти достигли компромисса насчет перехода вингера Рахима Стерлинга к "синим".
В минувшем сезоне 27-летний Аке сыграл только 14 матчей за "Сити" в Премьер-Лиге. Ранее этим летом свой запрос насчет Натана сделал "Ньюкасл", которому была названа цена в 50 миллионов фунтов.
05.07.2022 12:00
Просмотров: 681
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
никто не хочет в этот педонедоклуб. только и остается днарей за оверпрайс брать, ехехе, бизнескарси
(ответить)
Что за прикол бывших своих игроков покупать за овердох** бабла
(ответить)
Такая мерзкая черная мразь этот Аке
(ответить)
ен жаксы адам
(ответить)
Второй Лукаку будет. Нах не нужен.
(ответить)
РУд Гуллит , с возвращение
м
(ответить)
Вброс инфы для снижения цены на других защитников! Тактика ясна!
(ответить)
Наxyй этот аке нужен.
Присмотритесь к Гвардиолу.
(ответить)
Норм Сити неликвид по Лондону пристраивает:)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий