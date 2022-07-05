"Челси" готов переключиться с Де Лигта на Аке

Натан Аке "Челси" активизировался в своем стремлении заполучить защитника "Манчестер Сити" Натана Аке из опасений упустить Маттейса Де Лигта из "Ювентуса".

"Челси" рассматривал Де Лигта в качестве своей приоритетной цели на замену покинувшим клуб Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену, однако пока "синим" не удалось договориться с "Ювентусом".

Более того, сейчас в борьбу за Маттейса вступила "Бавария", в данный момент опережая лондонский клуб. Да и сам 22-летний голландец склоняется к варианту с Мюнхеном.

В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, "Челси" готов сосредоточиться на переговорах с "Сити" о возвращении Аке — два клуба уже почти достигли компромисса насчет перехода вингера Рахима Стерлинга к "синим".

В минувшем сезоне 27-летний Аке сыграл только 14 матчей за "Сити" в Премьер-Лиге. Ранее этим летом свой запрос насчет Натана сделал "Ньюкасл", которому была названа цена в 50 миллионов фунтов.


Метки Аке, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 05.07.2022 13:00 # mixmaster
    никто не хочет в этот педонедоклуб. только и остается днарей за оверпрайс брать, ехехе, бизнескарси

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  2. falla 05.07.2022 12:58 # falla
    Что за прикол бывших своих игроков покупать за овердох** бабла

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  3. sufferwell 05.07.2022 12:54 # sufferwell
    Такая мерзкая черная мразь этот Аке

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  4. askarko 05.07.2022 12:52 # askarko
    ен жаксы адам

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  5. role-playin 05.07.2022 12:34 # role-playin
    Второй Лукаку будет. Нах не нужен.

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  6. gidro-met 05.07.2022 12:24 # gidro-met
    РУд Гуллит , с возвращение
    м

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  7. chelsiukpro 05.07.2022 12:16 # chelsiukpro
    Вброс инфы для снижения цены на других защитников! Тактика ясна!

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  8. chelsea88 05.07.2022 12:07 # chelsea88
    Наxyй этот аке нужен.
    Присмотритесь к Гвардиолу.

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  9. alexomck 05.07.2022 12:06 # alexomck
    Норм Сити неликвид по Лондону пристраивает:)

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