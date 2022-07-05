"Ньюкасл" по-прежнему хочет Муссу Диаби
"Ньюкасл" по-прежнему заинтересован в приобретении вингера "Байера" Муссы Диаби.
Как сообщает Sky Sports, Диаби является одной из нескольких целей, которые рассматривает "Ньюкасл" по усилению атаки этим летом.
Однако в данный момент "сороки" и их коллеги из Леверкузена сильно расходятся в оценке стоимости 22-летнего игрока сборной Франции.
Согласно слухам, "Байер" надеется выручить до 50 миллионов фунтов за Диаби. Столько заплатить "Ньюкасл" не готов.
Добавим, в минувшем сезоне Мусса забил 17 голов и отдал 14 результативных передач за "Байер" в рамках Бундеслиги и Лиги Европы.
05.07.2022 11:00
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17 голов для вингера - not bad
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