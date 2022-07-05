Жезус рассказал о роли Артеты в своем переходе в "Арсенал"

Микель Артета и Габриэль Жезус Нападающий Габриэль Жезус рассказал о роли главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты в своем решении перейти к "канонирам".

Новую неделю "Арсенал" начал с радостной для своих фанатов новости, подтвердив покупку Жезуса у "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов.

На "Эмирейтс" Габриэль воссоединился с Артетой, с которым он знаком по совместной работе в "Сити", где Микель был ассистентом Хосепа Гвардиолы. Однако это не единственный фактор, привлекший 25-летнего бразильца в лондонский клуб.

"Мы разговаривали пару раз (с Артетой) о клубе, игроках, проекте и будущем. Я на 100 процентов верю в Микеля. Ранее мы провели очень хорошее время вместе, он очень хороший парень и очень хороший тренер".

"Он очень мне помог (в "Сити"). Мы всегда оставались вместе после тренировок, чтобы поработать над ударом или чем-нибудь еще. Он очень умный парень и был удивительным игроком, поэтому он может кое-чему научить меня и молодых игроков".

"В детстве я следил за "Арсеналом" из-за Анри. Конечно, я видел не так много европейских команд, но когда я видел выступавших здесь игроков, то чувствовал: "Вау, это большой клуб". Когда я впервые сыграл против "Арсенала", то "Эмирейтс" показался мне очень хорошим стадионом, и я очень рад, что буду выступать здесь".

"Я так рад перейти в этот большой клуб. Я был рад с первого дня, как узнал, что могу перейти в "Арсенал". Я знаю персонал, знаю бразильских игроков. Здесь много игроков топ-уровня. Здесь молодые игроки, и я тоже молод, поэтому я буду рад помочь. Я пришел помогать, а также учиться и стараться изо всех сил", — сообщил Жезус официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Артета, Жезус

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 05.07.2022 11:02 # mixmaster
    перешел в достойный клуб, провел ттх и щолсберри по губам, так держать!

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  2. division 05.07.2022 10:55 # division
    Из одного клуба без истории, в другой клуб без истории. Так получается

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  3. takernotagiver 05.07.2022 10:53 # takernotagiver
    Три Габриэля теперь в составе Арса - 3G Арсенал)

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  4. gidro-met 05.07.2022 10:03 # gidro-met
    на фото - оба из СИти . Оба будут отнимать очки у конкурентов Ситей, и сливать самим Ситям)

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  5. falla 05.07.2022 10:01 # falla
    Играть под руководством гелевого - ну так себе затея.

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