Жезус рассказал о роли Артеты в своем переходе в "Арсенал"

Нападающий Габриэль Жезус рассказал о роли главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты в своем решении перейти к "канонирам".

Новую неделю "Арсенал" начал с радостной для своих фанатов новости, подтвердив покупку Жезуса у "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов.



На "Эмирейтс" Габриэль воссоединился с Артетой, с которым он знаком по совместной работе в "Сити", где Микель был ассистентом Хосепа Гвардиолы. Однако это не единственный фактор, привлекший 25-летнего бразильца в лондонский клуб.



"Мы разговаривали пару раз (с Артетой) о клубе, игроках, проекте и будущем. Я на 100 процентов верю в Микеля. Ранее мы провели очень хорошее время вместе, он очень хороший парень и очень хороший тренер".



"Он очень мне помог (в "Сити"). Мы всегда оставались вместе после тренировок, чтобы поработать над ударом или чем-нибудь еще. Он очень умный парень и был удивительным игроком, поэтому он может кое-чему научить меня и молодых игроков".



"В детстве я следил за "Арсеналом" из-за Анри. Конечно, я видел не так много европейских команд, но когда я видел выступавших здесь игроков, то чувствовал: "Вау, это большой клуб". Когда я впервые сыграл против "Арсенала", то "Эмирейтс" показался мне очень хорошим стадионом, и я очень рад, что буду выступать здесь".



"Я так рад перейти в этот большой клуб. Я был рад с первого дня, как узнал, что могу перейти в "Арсенал". Я знаю персонал, знаю бразильских игроков. Здесь много игроков топ-уровня. Здесь молодые игроки, и я тоже молод, поэтому я буду рад помочь. Я пришел помогать, а также учиться и стараться изо всех сил", — сообщил Жезус официальному веб-сайту "Арсенала".