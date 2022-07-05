"Эвертон" обратился насчет Бройи
Очередным претендентом на албанского нападающего "Челси" Армандо Бройю стал "Эвертон".
Предварительно заключив новый пятилетний контракт с "Челси", прошлым летом Бройя отправился в аренду в "Саутгемптон", где забил девять голов в 38 матчах во всех соревнованиях.
Своей игрой за "святых" Армандо привлек себе большое внимание. Заполучить 20-летнего нападающего, помимо клуба с "Сент-Мэри", хотят "Вест Хэм" и "Ньюкасл".
Как сообщает The Athletic, "Эвертон" Фрэнка Лэмпарда тоже заинтересован в услугах Бройи. "Ириски" уже сделали свой запрос насчет Армандо.
Ожидается, что главный тренер "Челси" Томас Тухель примет решение насчет дальнейшей судьбы Бройи, посмотрев на Армандо во время предсезонного периода.
05.07.2022 09:00
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