"Эвертон" обратился насчет Бройи

Очередным претендентом на албанского нападающего "Челси" Армандо Бройю стал "Эвертон".

Предварительно заключив новый пятилетний контракт с "Челси", прошлым летом Бройя отправился в аренду в "Саутгемптон", где забил девять голов в 38 матчах во всех соревнованиях.



Своей игрой за "святых" Армандо привлек себе большое внимание. Заполучить 20-летнего нападающего, помимо клуба с "Сент-Мэри", хотят "Вест Хэм" и "Ньюкасл".



Как сообщает The Athletic, "Эвертон" Фрэнка Лэмпарда тоже заинтересован в услугах Бройи. "Ириски" уже сделали свой запрос насчет Армандо.



Ожидается, что главный тренер "Челси" Томас Тухель примет решение насчет дальнейшей судьбы Бройи, посмотрев на Армандо во время предсезонного периода.