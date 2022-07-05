Клубам Премьер-Лиги и Чемпионшипа разрешили стоячие трибуны

Клубам Премьер-Лиги и Чемпионшипа разрешили создать стоячие трибуны на своих стадионах с сезона 2022/23.

Во второй половине минувшего сезона пять клубов — "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Кардифф" — приняли участие в испытании стоячих трибун.



Эти испытания были признаны успешными, поэтому правительство согласилось отменить действовавший четверть века запрет на стоячие трибуны в двух высших дивизионах.



Помимо пяти принявших участие в испытаниях клубов, лицензию на стоячие трибуны получили "Брентфорд", КПР и "Вулверхэмптон". Остальные присоединятся к ним уже по ходу кампании, сообщает BBC.