Клубам Премьер-Лиги и Чемпионшипа разрешили стоячие трибуны
Клубам Премьер-Лиги и Чемпионшипа разрешили создать стоячие трибуны на своих стадионах с сезона 2022/23.
Во второй половине минувшего сезона пять клубов — "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Кардифф" — приняли участие в испытании стоячих трибун.
Эти испытания были признаны успешными, поэтому правительство согласилось отменить действовавший четверть века запрет на стоячие трибуны в двух высших дивизионах.
Помимо пяти принявших участие в испытаниях клубов, лицензию на стоячие трибуны получили "Брентфорд", КПР и "Вулверхэмптон". Остальные присоединятся к ним уже по ходу кампании, сообщает BBC.
05.07.2022 08:00
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На Сейнт-Джеймс парке для гостей нужно сделать стоячку. Это там, наверху. На самом верху. Самая высокая трибуна Премьер Лиги.
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