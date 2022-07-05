Клубам Премьер-Лиги и Чемпионшипа разрешили стоячие трибуны

Стоячая трибуна на Стэмфорд Бридж Клубам Премьер-Лиги и Чемпионшипа разрешили создать стоячие трибуны на своих стадионах с сезона 2022/23.

Во второй половине минувшего сезона пять клубов — "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Кардифф" — приняли участие в испытании стоячих трибун.

Эти испытания были признаны успешными, поэтому правительство согласилось отменить действовавший четверть века запрет на стоячие трибуны в двух высших дивизионах.

Помимо пяти принявших участие в испытаниях клубов, лицензию на стоячие трибуны получили "Брентфорд", КПР и "Вулверхэмптон". Остальные присоединятся к ним уже по ходу кампании, сообщает BBC.


Метки Премьер-Лига, стадионы, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2022 08:00

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  1. shearer1 05.07.2022 08:18 # shearer1
    На Сейнт-Джеймс парке для гостей нужно сделать стоячку. Это там, наверху. На самом верху. Самая высокая трибуна Премьер Лиги.

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