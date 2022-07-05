Игрок Премьер-Лиги арестован по подозрению в изнасиловании

Неназванный игрок Премьер-Лиги был задержан полицией по подозрению в изнасиловании.

Данный инцидент случился еще в конце июня, однако пострадавшая женщина в возрасте от 20 до 30 лет обратилась в полицию только 4 июля.



В тот же день футболист, чье имя не может быть раскрыто по юридическим причинам, был арестован в Барнете, северном пригороде Лондона, и сейчас находится под стражей.



Как сообщает Daily Mail, про данного футболиста известно лишь то, что ему 29 лет и он вызывается в сборную своей страны.