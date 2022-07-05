Игрок Премьер-Лиги арестован по подозрению в изнасиловании

Мячи Премьер-Лиги Неназванный игрок Премьер-Лиги был задержан полицией по подозрению в изнасиловании.

Данный инцидент случился еще в конце июня, однако пострадавшая женщина в возрасте от 20 до 30 лет обратилась в полицию только 4 июля.

В тот же день футболист, чье имя не может быть раскрыто по юридическим причинам, был арестован в Барнете, северном пригороде Лондона, и сейчас находится под стражей.

Как сообщает Daily Mail, про данного футболиста известно лишь то, что ему 29 лет и он вызывается в сборную своей страны.


Метки Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2022 07:00

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  1. chelsea88 05.07.2022 07:04 # chelsea88
    Там ошибка, пострадавший мужчина, был. Жезус, а отпетушили его всей командой вулвич.
    Мойдодыр принял пополнение.

    (ответить)

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