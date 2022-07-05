Игрок Премьер-Лиги арестован по подозрению в изнасиловании
Неназванный игрок Премьер-Лиги был задержан полицией по подозрению в изнасиловании.
Данный инцидент случился еще в конце июня, однако пострадавшая женщина в возрасте от 20 до 30 лет обратилась в полицию только 4 июля.
В тот же день футболист, чье имя не может быть раскрыто по юридическим причинам, был арестован в Барнете, северном пригороде Лондона, и сейчас находится под стражей.
Как сообщает Daily Mail, про данного футболиста известно лишь то, что ему 29 лет и он вызывается в сборную своей страны.
05.07.2022 07:00
Просмотров: 133
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Там ошибка, пострадавший мужчина, был. Жезус, а отпетушили его всей командой вулвич.
Мойдодыр принял пополнение.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий