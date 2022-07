Светская хроника за вторник

"Барселона" готова побороться за Криштиану Роналду. "Тоттенхэм" обратился насчет Мемфиса Депая. Нуну Эшпириту Санту нашел новую работу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Барселона" готова побороться за нападающего Криштиану Роналду, желающего покинуть "Манчестер Юнайтед". (AS)



Роналду согласен на значительное понижение своей текущей зарплаты в 500,000 фунтов в неделю ради ухода из "Юнайтед". (The Independent)



"Бавария" — ранний фаворит букмекеров в борьбе за Роналду. (Daily Mail)



"Челси" изучает возможность приглашения Роналду. (The Athletic)



Владелец "Челси" Тодд Бели хочет купить Роналду, однако главный тренер "синих" Томас Тухель выступает против. (The Sun)



"Милан" работает над согласованием сделки по аренде вингера "Челси" Хакима Зийеша. (The Athletic)



"Тоттенхэм" обратился насчет нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая. (Sport)



Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте хочет приобрести защитника "Вильярреала" Пау Торреса. (Daily Mirror)



Колумбийский вингер "Фейеноорда" Луис Синистерра привлек интерес "Лидса". (Daily Express)



"Лидс" продолжает переговоры о покупке атакующего полузащитника "Брюгге" Шарля Де Кетеларе. (Daily Mail)



"Брайтон" проявляет интерес к левому защитнику "Аякса" Николасу Тальяфико, который доступен всего за 3.3 млн. фунтов. (Sussex Live)



"Ноттингем Форест" согласовал приобретение французского защитника "Майнца" Муссы Ниакате за 13 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" предложил 20 млн. фунтов за бельгийского полузащитника "Лилля" Амаду Онану, но в ответ получил отказ. (The Athletic)



"Вест Хэм" опережает "Эвертон" в борьбе за вингера Джесси Лингарда. (Daily Mirror)



Другое



Бывший наставник "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту возглавил "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. (Evening Standard)



Бывший директор "Манчестер Сити" Том Глик войдет в руководство "Челси". (Daily Mail)



Премьер-Лига попросит клубы отказаться от размещения эмблем букмекерских контор на игровых футболках. (The Independent)



"Ньюкасл" планирует обсудить новый контракт со своим нападающим Каллумом Уилсоном. (Daily Mirror)



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду выставил на продажу свой частный самолет Gulfstream G200 за 20 млн. фунтов, потому что джет отказался слишком мал для него. (The Sun)