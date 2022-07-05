Эшли Янг задержится в "Вилле" на сезон 2022/23

Ветеран "Астон Виллы" Эшли Янг заключил с бирмингемским клубом новый однолетний контракт.

Янг только прошлым летом вернулся на "Вилла Парк", где ранее выступал с 2007 по 2011 год. Эшли принял участие в 25 матчах во всех соревнованиях.



Предыдущий контракт Эшли истек в конце июня, однако главный тренер "вилланов" Стивен Джеррард решил сохранить 36-летнего англичанина на сезон 2022/23.



Добавим, сегодня же "Вилла" объявила о расставании с египетским вингером Трезеге, который перешел а "Трабзонспор" примерно за 4.5 млн. фунтов.