"Бавария" поспорит с "Челси" за Де Лигта

"Бавария" решила составить конкуренцию "Челси" в борьбе за защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта.

Де Лигт является одной из приоритетных трансферных целей "Челси" по укреплению линии обороны, которая лишилась Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.



Однако Sky Sports стало известно, что "синие" — не единственная сторона, с которой общается "Ювентус" насчет Маттейса.



"Бавария" тоже вовсю ведет переговоры насчет Де Лигта, а сам Маттейс выразил желание отправиться в Мюнхен после того, как переговорил со спортивным директором немецкого клуба Хасаном Салихамиджичем и главным тренером Юлианом Нагельсманном.



Однако "Ювентус" хочет выручить за 22-летнего голландца 69 миллионов фунтов, а "Бавария" столько заплатить никак не готова.