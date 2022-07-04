"Бавария" поспорит с "Челси" за Де Лигта
"Бавария" решила составить конкуренцию "Челси" в борьбе за защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта.
Де Лигт является одной из приоритетных трансферных целей "Челси" по укреплению линии обороны, которая лишилась Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
Однако Sky Sports стало известно, что "синие" — не единственная сторона, с которой общается "Ювентус" насчет Маттейса.
"Бавария" тоже вовсю ведет переговоры насчет Де Лигта, а сам Маттейс выразил желание отправиться в Мюнхен после того, как переговорил со спортивным директором немецкого клуба Хасаном Салихамиджичем и главным тренером Юлианом Нагельсманном.
Однако "Ювентус" хочет выручить за 22-летнего голландца 69 миллионов фунтов, а "Бавария" столько заплатить никак не готова.
04.07.2022 23:00
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