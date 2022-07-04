Де Лигт хочет перейти в "Челси"

Маттейс Де Лигт Защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт заинтересован в переходе в "Челси" этим летом.

Как сообщает Daily Mail, на текущей неделе "Челси" и "Ювентус" планируют продолжить переговоры о сделке, стоимость которой может составить около 65 миллионов фунтов.

Изначально "Ювентус" был готов отпустить Де Лигта только за 102 миллиона фунтов отступных, однако затем смягчил свою позицию и пошел на значительные уступки.

"Ювентус" готов удовлетворить желание Маттейса, который отказался от нового контракта и хочет в Премьер-Лигу, и лишь пытается заставить "Челси" заплатить как можно больше денег.

Более того, клуб из Турина уже начал искать замену Де Лигту, обратив внимание на Калиду Кулибали из "Наполи" и Глейсона Бремера из "Торино".


Метки Де Лигт, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2022 21:00

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  1. felix-the-cat 04.07.2022 22:23 # felix-the-cat
    Пожалуйста перейди в членси оруу

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  2. petertosh 04.07.2022 22:00 # petertosh
    Если бы какого нибудь Тарковски условного взяли и то прока больше было

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  3. h22o 04.07.2022 21:42 # h22o
    если ему Кьеллини не помог научиться играть в защите, то он уже и не научится..

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  4. grishatkach 04.07.2022 21:15 # grishatkach
    нашел куда хотеть перейти.

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  5. slash-lfc 04.07.2022 21:08 # slash-lfc
    Хоть бы Педикси подписала этого привоза за 80кк ))

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