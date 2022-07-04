Де Лигт хочет перейти в "Челси"
Защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт заинтересован в переходе в "Челси" этим летом.
Как сообщает Daily Mail, на текущей неделе "Челси" и "Ювентус" планируют продолжить переговоры о сделке, стоимость которой может составить около 65 миллионов фунтов.
Изначально "Ювентус" был готов отпустить Де Лигта только за 102 миллиона фунтов отступных, однако затем смягчил свою позицию и пошел на значительные уступки.
"Ювентус" готов удовлетворить желание Маттейса, который отказался от нового контракта и хочет в Премьер-Лигу, и лишь пытается заставить "Челси" заплатить как можно больше денег.
Более того, клуб из Турина уже начал искать замену Де Лигту, обратив внимание на Калиду Кулибали из "Наполи" и Глейсона Бремера из "Торино".
04.07.2022 21:00
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Последние комментарии:
Пожалуйста перейди в членси оруу
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Если бы какого нибудь Тарковски условного взяли и то прока больше было
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если ему Кьеллини не помог научиться играть в защите, то он уже и не научится..
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нашел куда хотеть перейти.
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Хоть бы Педикси подписала этого привоза за 80кк ))
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