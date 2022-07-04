Данкан Фергюсон покинул "Эвертон"

Легенда "Эвертона" Данкан Фергюсон покинул должность ассистента главного тренера "ирисок".

В свое время Фергюсон стал настоящей легендой "Эвертона", забив 73 гола в 273 матчах за мерсисайдский клуб.



С февраля 2014 Данкан трудился в тренерском штабе первой команды, ассистируя различными специалистами и дважды успев побывать временно исполняющим обязанности главного тренера.



Однако теперь 50-летний шотландец покидает "Гудисон Парк", чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного тренера.



"Роль временщика вселила в меня уверенность насчет того, что я могу быть главным тренером. Клуб великолепно со мной обращался. Они поддерживали меня на протяжении всего пути", — сообщил Фергюсон на прощание.