Данкан Фергюсон покинул "Эвертон"
Легенда "Эвертона" Данкан Фергюсон покинул должность ассистента главного тренера "ирисок".
В свое время Фергюсон стал настоящей легендой "Эвертона", забив 73 гола в 273 матчах за мерсисайдский клуб.
С февраля 2014 Данкан трудился в тренерском штабе первой команды, ассистируя различными специалистами и дважды успев побывать временно исполняющим обязанности главного тренера.
Однако теперь 50-летний шотландец покидает "Гудисон Парк", чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного тренера.
"Роль временщика вселила в меня уверенность насчет того, что я могу быть главным тренером. Клуб великолепно со мной обращался. Они поддерживали меня на протяжении всего пути", — сообщил Фергюсон на прощание.
04.07.2022 20:00
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