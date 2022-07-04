Данкан Фергюсон покинул "Эвертон"

Данкан Фергюсон Легенда "Эвертона" Данкан Фергюсон покинул должность ассистента главного тренера "ирисок".

В свое время Фергюсон стал настоящей легендой "Эвертона", забив 73 гола в 273 матчах за мерсисайдский клуб.

С февраля 2014 Данкан трудился в тренерском штабе первой команды, ассистируя различными специалистами и дважды успев побывать временно исполняющим обязанности главного тренера.

Однако теперь 50-летний шотландец покидает "Гудисон Парк", чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного тренера.

"Роль временщика вселила в меня уверенность насчет того, что я могу быть главным тренером. Клуб великолепно со мной обращался. Они поддерживали меня на протяжении всего пути", — сообщил Фергюсон на прощание.


Метки тренеры, Фергюсон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. falla 04.07.2022 20:42 # falla
    Сутулая псина рушит Эвертон изнутри.. Прощай, легенда ирисок.

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  2. dexter 04.07.2022 20:12 # dexter
    Сутулая псина избавилась от единственного топоря в тш. Удачи Данкану!

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