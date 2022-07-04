Бывший защитник "Челси" Андреас Кристенсен присоединился к "Барселоне" в качестве свободного агента.

По ходу минувшего сезона был момент, когда Кристенсен находился на пороге подписания нового контракта с "Челси", однако Андреас в силу каких-то причин передумал и в итоге покинул лондонский клуб безо всякой компенсации.



Кристенсен принадлежал "Челси" на протяжении 10 лет, сыграв 161 матч за "синих" во всех соревнованиях и проведя два сезона в аренде в менхенгладбахской "Боруссии".



26-летний датчанин заключил с "Барселоной" контракт до июня 2026 с отступными в 500 миллионов евро (430 млн. фунтов).