Кристенсен присоединился к "Барселоне"

Андреас Кристенсен Бывший защитник "Челси" Андреас Кристенсен присоединился к "Барселоне" в качестве свободного агента.

По ходу минувшего сезона был момент, когда Кристенсен находился на пороге подписания нового контракта с "Челси", однако Андреас в силу каких-то причин передумал и в итоге покинул лондонский клуб безо всякой компенсации.

Кристенсен принадлежал "Челси" на протяжении 10 лет, сыграв 161 матч за "синих" во всех соревнованиях и проведя два сезона в аренде в менхенгладбахской "Боруссии".

26-летний датчанин заключил с "Барселоной" контракт до июня 2026 с отступными в 500 миллионов евро (430 млн. фунтов).


Метки Барселона, Кристенсен, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 110

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. falla 04.07.2022 19:04 # falla
    Через год Барса продаст по отступным выплатам и Кесси и Кристенсена за 1 млрд евро в Челси Тодда Белли)

    (ответить)

  2. bes-ter 04.07.2022 19:02 # bes-ter
    Ещё один на повышение пошёл...

    (ответить)

  3. chelsiukpro 04.07.2022 19:01 # chelsiukpro
    Удачи Крис! Легенда Челси как ни как.

    (ответить)

  4. selta 04.07.2022 19:01 # selta
    Лохх!! Пuдррр!!! (с)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: