Кристенсен присоединился к "Барселоне"
Бывший защитник "Челси" Андреас Кристенсен присоединился к "Барселоне" в качестве свободного агента.
По ходу минувшего сезона был момент, когда Кристенсен находился на пороге подписания нового контракта с "Челси", однако Андреас в силу каких-то причин передумал и в итоге покинул лондонский клуб безо всякой компенсации.
Кристенсен принадлежал "Челси" на протяжении 10 лет, сыграв 161 матч за "синих" во всех соревнованиях и проведя два сезона в аренде в менхенгладбахской "Боруссии".
26-летний датчанин заключил с "Барселоной" контракт до июня 2026 с отступными в 500 миллионов евро (430 млн. фунтов).
04.07.2022 19:00
Просмотров: 110
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Через год Барса продаст по отступным выплатам и Кесси и Кристенсена за 1 млрд евро в Челси Тодда Белли)
(ответить)
Ещё один на повышение пошёл...
(ответить)
Удачи Крис! Легенда Челси как ни как.
(ответить)
Лохх!! Пuдррр!!! (с)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий