Роналду и Неймар были предложены "Челси"
"Челси" была предложена возможность приобрести и Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", и Неймара из ПСЖ этим летом.
В данный момент "Челси" все еще находится в ожидании своего первого приобретения не только этим летом, но и при новом владельце клуба Тодде Бели.
По слухам, Бели готов выделить внушительные средства на усиление состава и хочет совершить какое-нибудь знаковое приобретение, дабы дать отсчет новой эре.
И у "синих" есть сразу два таких варианта. Evening Standard утверждает, что представители Роналду и Неймара сами обратились к лондонскому клубу, предложив услуги своих клиентов.
Как известно, 37-летний Роналду попросился на выход из "Юнайтед", поскольку хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, а "красные дьяволы" обещать этого ему не могут.
30-летний Неймар в свою очередь не чувствует себя счастливым в Париже, несмотря на зарплату в 606,000 фунтов в неделю, и открыт к переезду в Премьер-Лигу.
Несмотря на статус обоих игроков как суперзвезд, Бели и главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю нужно оценить финансовую целесообразность этих трансферов и то, насколько полезными для команды могут быть португалец и бразилец.
04.07.2022 18:00
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Последние комментарии:
Хотя после Лукаки и Вернера это будет неудивительно.
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Представители Роналду и Неймара сами обратились к лондонскому клубу, предложив услуги своих клиентов. (с)
Пытаются впарить двух жирноконтрактников, так как мало кто им столько платить будет = многим они не нужны с такой зпшкой. Неужели Челси вот так лоханется и подпишет хоть кого-то из них?
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Бизнес каррр!!!!
Блеаааа чисто Рон Неймар Стерлинг и Де Лиги!
И все эти хохланды и третьесортные филлипсы будут глоьать … ну вы поняли
Ска Бели ротируй хорошечно так!
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Рон может бы и был полезен но Кальмар то ну накуй
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Неймар нах , всю атмосферу подорвет и клуб обезжирит
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Нах геймара с такой личкой, лучше Роналду берите в центр. Будет клепать голы как нейух делать
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