Роналду и Неймар были предложены "Челси"

Неймар и Криштиану Роналду "Челси" была предложена возможность приобрести и Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", и Неймара из ПСЖ этим летом.

В данный момент "Челси" все еще находится в ожидании своего первого приобретения не только этим летом, но и при новом владельце клуба Тодде Бели.

По слухам, Бели готов выделить внушительные средства на усиление состава и хочет совершить какое-нибудь знаковое приобретение, дабы дать отсчет новой эре.

И у "синих" есть сразу два таких варианта. Evening Standard утверждает, что представители Роналду и Неймара сами обратились к лондонскому клубу, предложив услуги своих клиентов.

Как известно, 37-летний Роналду попросился на выход из "Юнайтед", поскольку хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, а "красные дьяволы" обещать этого ему не могут.

30-летний Неймар в свою очередь не чувствует себя счастливым в Париже, несмотря на зарплату в 606,000 фунтов в неделю, и открыт к переезду в Премьер-Лигу.

Несмотря на статус обоих игроков как суперзвезд, Бели и главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю нужно оценить финансовую целесообразность этих трансферов и то, насколько полезными для команды могут быть португалец и бразилец.


Метки Манчестер Юнайтед, Неймар, ПСЖ, Роналду, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2022 18:00

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  1. falla 04.07.2022 18:59 # falla
    Хотя после Лукаки и Вернера это будет неудивительно.

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  2. falla 04.07.2022 18:58 # falla
    Представители Роналду и Неймара сами обратились к лондонскому клубу, предложив услуги своих клиентов. (с)
    Пытаются впарить двух жирноконтрактников, так как мало кто им столько платить будет = многим они не нужны с такой зпшкой. Неужели Челси вот так лоханется и подпишет хоть кого-то из них?

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  3. selta 04.07.2022 18:57 # selta
    Бизнес каррр!!!!
    Блеаааа чисто Рон Неймар Стерлинг и Де Лиги!
    И все эти хохланды и третьесортные филлипсы будут глоьать … ну вы поняли
    Ска Бели ротируй хорошечно так!

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  4. chelsiukpro 04.07.2022 18:54 # chelsiukpro
    Рон может бы и был полезен но Кальмар то ну накуй

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  5. gidro-met 04.07.2022 18:35 # gidro-met
    Неймар нах , всю атмосферу подорвет и клуб обезжирит

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  6. yamateh 04.07.2022 18:34 # yamateh
    Нах геймара с такой личкой, лучше Роналду берите в центр. Будет клепать голы как нейух делать

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