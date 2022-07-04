Роналду и Неймар были предложены "Челси"

"Челси" была предложена возможность приобрести и Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", и Неймара из ПСЖ этим летом.

В данный момент "Челси" все еще находится в ожидании своего первого приобретения не только этим летом, но и при новом владельце клуба Тодде Бели.



По слухам, Бели готов выделить внушительные средства на усиление состава и хочет совершить какое-нибудь знаковое приобретение, дабы дать отсчет новой эре.



И у "синих" есть сразу два таких варианта. Evening Standard утверждает, что представители Роналду и Неймара сами обратились к лондонскому клубу, предложив услуги своих клиентов.



Как известно, 37-летний Роналду попросился на выход из "Юнайтед", поскольку хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, а "красные дьяволы" обещать этого ему не могут.



30-летний Неймар в свою очередь не чувствует себя счастливым в Париже, несмотря на зарплату в 606,000 фунтов в неделю, и открыт к переезду в Премьер-Лигу.



Несмотря на статус обоих игроков как суперзвезд, Бели и главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю нужно оценить финансовую целесообразность этих трансферов и то, насколько полезными для команды могут быть португалец и бразилец.