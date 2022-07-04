Владельцы "Сити" купили долю в "Палермо"
Владельцы "Манчестер Сити" пополнили портфолио своих клубов итальянским "Палермо".
В опубликованном сегодня заявлении говорится, что консорциум The City Football Group приобрел контрольный пакет акций "Палермо", который по итогам минувшего сезона повысился во второй итальянский дивизион.
Клуб с Сицилии становится уже 11-м в семействе CFG, которое, помимо своего флагмана с "Этихад", включает "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити", "Йокогама Ф. Маринос", "Монтевидео Сити Торке", "Жирону", "Сычуань Цзюню", "Мумбаи Сити", "Ломмель" и "Труа".
"Палермо" — замечательный и исторический клуб с выразительной и горделивой индивидуальностью", — сообщил исполнительный директор CFG и "Сити" Ферран Сориано.
04.07.2022 17:00
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Последние комментарии:
МАФИОЗНИКИ!
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Выкупили клуб из этого мафиозного гадюшника, чтобы отмыть его и поставить на ноги, чтобы теперь за Палермо болели нормальные люди, а не геррард08 и прочие любители коза-носо отребья
КОРОЛИ!!!
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