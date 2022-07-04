Маласиа проходит медобследование в МЮ

Тирелл Маласиа Защитник "Фейеноорда" Тирелл Маласиа прибыл на базу в Каррингтон в понедельник утром, чтобы завершить свой переход в "Манчестер Юнайтед".

Еще на прошлой неделе "Юнайтед" согласовал компенсацию за Маласиа в размере 13 миллионов фунтов. 1.7 млн. фунтов дополнительно предусмотрены в виде бонусов.

Как сообщает Sky Sports, на утро понедельника у Тирелла была запланирована вторая часть медобследования.

"Красные дьяволы" уже приступили к предсезонной подготовке при новом главном тренере Эрике Тен Хаге, поэтому клуб заинтересован в том, чтобы как можно скорее завершить приобретение 22-летнего голландца.

Добавим, интересы Маласиа представляет агентство HCM Sports Management, другим клиентом которого является полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг, называемый целью номер один Тен Хага.


Метки Маласиа, Манчестер Юнайтед, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2022 16:00

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