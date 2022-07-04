Маласиа проходит медобследование в МЮ
Защитник "Фейеноорда" Тирелл Маласиа прибыл на базу в Каррингтон в понедельник утром, чтобы завершить свой переход в "Манчестер Юнайтед".
Еще на прошлой неделе "Юнайтед" согласовал компенсацию за Маласиа в размере 13 миллионов фунтов. 1.7 млн. фунтов дополнительно предусмотрены в виде бонусов.
Как сообщает Sky Sports, на утро понедельника у Тирелла была запланирована вторая часть медобследования.
"Красные дьяволы" уже приступили к предсезонной подготовке при новом главном тренере Эрике Тен Хаге, поэтому клуб заинтересован в том, чтобы как можно скорее завершить приобретение 22-летнего голландца.
Добавим, интересы Маласиа представляет агентство HCM Sports Management, другим клиентом которого является полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг, называемый целью номер один Тен Хага.
04.07.2022 16:00
Просмотров: 695
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гридчин
(ответить)
Мигнолет водитель в мю теперь?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий