Маласиа проходит медобследование в МЮ

Защитник "Фейеноорда" Тирелл Маласиа прибыл на базу в Каррингтон в понедельник утром, чтобы завершить свой переход в "Манчестер Юнайтед".

Еще на прошлой неделе "Юнайтед" согласовал компенсацию за Маласиа в размере 13 миллионов фунтов. 1.7 млн. фунтов дополнительно предусмотрены в виде бонусов.



Как сообщает Sky Sports, на утро понедельника у Тирелла была запланирована вторая часть медобследования.



"Красные дьяволы" уже приступили к предсезонной подготовке при новом главном тренере Эрике Тен Хаге, поэтому клуб заинтересован в том, чтобы как можно скорее завершить приобретение 22-летнего голландца.



Добавим, интересы Маласиа представляет агентство HCM Sports Management, другим клиентом которого является полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг, называемый целью номер один Тен Хага.