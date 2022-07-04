Эриксен согласился на переход в "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".

Перенеся остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020 прошлым летом, Эриксен чудесным образом вернулся в футбол благодаря "Брентфорду", где он блестяще отыграл вторую половину минувшего сезона.



Сейчас контракт Кристиана с "Брентфордом" уже истек, хотя "пчелы" были готовы сделать 30-летнего датчанина своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен.



У Эриксена было достаточно вариантов для продолжения карьеры, однако The Athletic утверждает в эксклюзивном материале, что Кристиан принял решение перейти свободным агентом в "Юнайтед".



Эриксен принял предложение "красных дьяволов" о трехлетнем контракте, однако Кристиану еще нужно обсудить некоторые детали и пройти медобследование.