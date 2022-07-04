Эриксен согласился на переход в "Юнайтед"
Бывший полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".
Перенеся остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020 прошлым летом, Эриксен чудесным образом вернулся в футбол благодаря "Брентфорду", где он блестяще отыграл вторую половину минувшего сезона.
Сейчас контракт Кристиана с "Брентфордом" уже истек, хотя "пчелы" были готовы сделать 30-летнего датчанина своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен.
У Эриксена было достаточно вариантов для продолжения карьеры, однако The Athletic утверждает в эксклюзивном материале, что Кристиан принял решение перейти свободным агентом в "Юнайтед".
Эриксен принял предложение "красных дьяволов" о трехлетнем контракте, однако Кристиану еще нужно обсудить некоторые детали и пройти медобследование.
04.07.2022 15:00
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ну и зря... что он там будет показывать?? Понятно дело, что там играют такие же каличи как и он) Только вот была реальная возможность стать Героем, а станет лавочником)
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тогда пилить придется чистого бетонного опорника, ибо проходной двор обеспечен
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