Эриксен согласился на переход в "Юнайтед"

Кристиан Эриксен Бывший полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".

Перенеся остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020 прошлым летом, Эриксен чудесным образом вернулся в футбол благодаря "Брентфорду", где он блестяще отыграл вторую половину минувшего сезона.

Сейчас контракт Кристиана с "Брентфордом" уже истек, хотя "пчелы" были готовы сделать 30-летнего датчанина своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен.

У Эриксена было достаточно вариантов для продолжения карьеры, однако The Athletic утверждает в эксклюзивном материале, что Кристиан принял решение перейти свободным агентом в "Юнайтед".

Эриксен принял предложение "красных дьяволов" о трехлетнем контракте, однако Кристиану еще нужно обсудить некоторые детали и пройти медобследование.


Метки Манчестер Юнайтед, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2022 15:00

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  1. makeewadim 04.07.2022 15:13 # makeewadim
    ну и зря... что он там будет показывать?? Понятно дело, что там играют такие же каличи как и он) Только вот была реальная возможность стать Героем, а станет лавочником)

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  2. keane16 04.07.2022 15:02 # keane16
    тогда пилить придется чистого бетонного опорника, ибо проходной двор обеспечен

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