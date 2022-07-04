"Фулхэм" усилился Жоау Палиньей

Опорный полузащитник "Спортинга" и сборной Португалии Жоау Палинья официально перешел в "Фулхэм".

Заключив пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, Палинья стал первым новичком своего соотечественника Марку Силвы с момента выхода "Фулхэма" в Премьер-Лигу в мае.



Трансфер 26-летнего португальца, сыгравшего 95 матчей за родной "Спортинг" после своего дебюта в 2017 году, оценивается в 20 миллионов фунтов.



В минувшем сезоне Палинья помог "Спортингу" достичь 1/8 финала Лиги Чемпионов, а годом ранее завоевал с командой из Лиссабона титул внутреннего чемпионата.



"Выступать в лучшей, на мой взгляд, лиге мира — это большая возможность для меня и моей карьеры. Я перешел в отличный клуб. Этот клуб хотел меня, и я выбрал их, поэтому я могу пообещать фанатам, что буду стараться изо всех сил, и я надеюсь, мы будем много побеждать в этом сезоне", — сообщил Жоау.