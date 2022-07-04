"Сити" приобрел Калвина Филлипса

Калвин Филлипс "Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника "Лидса" и сборной Англии Калвина Филлипса. Этот трансфер оценивается в 45 миллионов фунтов.

26-летний Филлипс заключил с "Сити" контракт до 2028 года и стал уже четвертым новым лицом в команде Хосепа Гвардиолы в это окно после Эрлинга Холанда, Хулиана Альвареса и Штефана Ортеги.

Калвин является продуктом академии "Лидса", забив 14 голов и отдав 14 результативных передач в 234 матчах за родной клуб после своего дебюта в 2015 году.

"Я абсолютно доволен своим переходом в "Манчестер Сити". "Сити" вновь подтвердил, что является лучшей командой в стране, с удивительным подбором игроком и Хосепом Гвардиолой, которого справедливо считают одним из лучших тренеров в мире".

"Я испытываю невероятный восторг от того, что смогу играть у Пепа, учиться у него и его тренерского штаба и быть частью этой великолепной команды".

"Сити" — клуб мирового уровня с персоналом и инфраструктурой мирового уровня, и перейти в такой клуб — это исполнение мечты".

"Теперь мне не терпится начать и постараться помочь команде достичь еще большего успеха", — сообщил Филлипс.


Метки Лидс, Манчестер Сити, трансферы, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 04.07.2022 13:49 # gidro-met
    КУкарека еще осталось и будет !бомбежка!)

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  2. skydreams 04.07.2022 13:33 # skydreams
    Сити серьезно настроены с Челси за чемпик побороться!

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  3. true-manc 04.07.2022 13:32 # true-manc
    Я хочу Кукурелью, братишки

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  4. narcot 04.07.2022 13:31 # narcot
    Смельчак ахахахаха



    Ни вторжение в Украину, ни четыре прививки против коронавируса не отменили карантина для тех, кто контактирует с Владимиром Путиным.

    Русская служба BBC рассказывает, как охраняют здоровье российского президента, как устроена система тестирования в карантине и во сколько миллиардов рублей это обходится российскому бюджету.

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  5. ygyrbendar 04.07.2022 13:30 # ygyrbendar
    Ну чемпионат можно и не начинать эту машину не остановить
    КОРОЛИ!

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  6. true-manc 04.07.2022 13:30 # true-manc
    > Калвин является продуктом академии "Лидса", забив 14 голов и отдав 14 результативных передач в 234 матчах за родной клуб после своего дебюта в 2015 году.

    КОРОЛЬ!!!

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  7. true-manc 04.07.2022 13:29 # true-manc
    > Родри
    > Филлипс

    ССЫТЕСЬ, ЧМОХИ???

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  8. narcot 04.07.2022 13:29 # narcot
    Баля Ахахахаха



    Владимир Путин не будет в этом году поздравлять президента США Джо Байдена с Днем независимости

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  9. true-manc 04.07.2022 13:27 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  10. superglor 04.07.2022 13:21 # superglor
    КОРОЛЬ ФИЛИП!

    Правда кинул Лидс родной, который его воспитывал и ростил, некрасиво вышло!

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  11. narcot 04.07.2022 13:20 # narcot
    Опять хихилы разводят срусню на бабло ухехеххеех



    Айтишницу «Сбербанка» Галину Ли развели на 800 тысяч рублей

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    Какой банк, такие и айтишники

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  12. sausage 04.07.2022 13:17 # sausage
    А где наркот? Без него на ФАПЛе информационный голод. Хочу знать, как живёт моя страна.

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  13. virgil-van-putin 04.07.2022 13:16 # virgil-van-putin
    очередной раз посасити выкинули 200 лямов на трансферы, но как обычно отсосайло сделают в ЛЧ

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  14. tursa 04.07.2022 13:14 # tursa
    очередной раз сити пытается угадать и выкупить "лучшего" полузащитника англии как это было с грильяжем

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  15. thegodfather 04.07.2022 13:13 # thegodfather
    https://vm.tiktok.com/ZMNScBPyK/
    Будни орков

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  16. high-malvern 04.07.2022 13:10 # high-malvern
    6-го Июля начнутся сборы и постепенно тренировочный процесс. К этому моменту уже в команде Холанд, Филлипс и Алварез прилетит.

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  17. liverputin 04.07.2022 13:10 # liverputin
    КОРОЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

    слава Королям!!!

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  18. gidro-met 04.07.2022 13:09 # gidro-met
    ну
    это просто ППЦ топчик окно!

    недавно Грилиша,

    теперь ФИллипса , Холланда и Кукурелью .

    ЭТо Вышкка, это космос!!!

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  19. mancityman 04.07.2022 13:08 # mancityman
    Осталось Кукурелью закрыть и ТО Топ!!!

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  20. selta 04.07.2022 13:05 # selta
    шалавы!!!

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