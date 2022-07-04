"Сити" приобрел Калвина Филлипса
"Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника "Лидса" и сборной Англии Калвина Филлипса. Этот трансфер оценивается в 45 миллионов фунтов.
26-летний Филлипс заключил с "Сити" контракт до 2028 года и стал уже четвертым новым лицом в команде Хосепа Гвардиолы в это окно после Эрлинга Холанда, Хулиана Альвареса и Штефана Ортеги.
Калвин является продуктом академии "Лидса", забив 14 голов и отдав 14 результативных передач в 234 матчах за родной клуб после своего дебюта в 2015 году.
"Я абсолютно доволен своим переходом в "Манчестер Сити". "Сити" вновь подтвердил, что является лучшей командой в стране, с удивительным подбором игроком и Хосепом Гвардиолой, которого справедливо считают одним из лучших тренеров в мире".
"Я испытываю невероятный восторг от того, что смогу играть у Пепа, учиться у него и его тренерского штаба и быть частью этой великолепной команды".
"Сити" — клуб мирового уровня с персоналом и инфраструктурой мирового уровня, и перейти в такой клуб — это исполнение мечты".
"Теперь мне не терпится начать и постараться помочь команде достичь еще большего успеха", — сообщил Филлипс.
04.07.2022 13:00
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Последние комментарии:
КУкарека еще осталось и будет !бомбежка!)
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Сити серьезно настроены с Челси за чемпик побороться!
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Я хочу Кукурелью, братишки
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Смельчак ахахахаха
Ни вторжение в Украину, ни четыре прививки против коронавируса не отменили карантина для тех, кто контактирует с Владимиром Путиным.
Русская служба BBC рассказывает, как охраняют здоровье российского президента, как устроена система тестирования в карантине и во сколько миллиардов рублей это обходится российскому бюджету.
(ответить)
Ну чемпионат можно и не начинать эту машину не остановить
КОРОЛИ!
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> Калвин является продуктом академии "Лидса", забив 14 голов и отдав 14 результативных передач в 234 матчах за родной клуб после своего дебюта в 2015 году.
КОРОЛЬ!!!
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> Родри
> Филлипс
ССЫТЕСЬ, ЧМОХИ???
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Баля Ахахахаха
Владимир Путин не будет в этом году поздравлять президента США Джо Байдена с Днем независимости
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КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛЬ ФИЛИП!
Правда кинул Лидс родной, который его воспитывал и ростил, некрасиво вышло!
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Опять хихилы разводят срусню на бабло ухехеххеех
Айтишницу «Сбербанка» Галину Ли развели на 800 тысяч рублей
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Какой банк, такие и айтишники
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А где наркот? Без него на ФАПЛе информационный голод. Хочу знать, как живёт моя страна.
(ответить)
очередной раз посасити выкинули 200 лямов на трансферы, но как обычно отсосайло сделают в ЛЧ
(ответить)
очередной раз сити пытается угадать и выкупить "лучшего" полузащитника англии как это было с грильяжем
(ответить)
https://vm.tiktok.com/ZMNScBPyK/
Будни орков
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6-го Июля начнутся сборы и постепенно тренировочный процесс. К этому моменту уже в команде Холанд, Филлипс и Алварез прилетит.
(ответить)
КОРОЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
слава Королям!!!
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ну
это просто ППЦ топчик окно!
недавно Грилиша,
теперь ФИллипса , Холланда и Кукурелью .
ЭТо Вышкка, это космос!!!
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Осталось Кукурелью закрыть и ТО Топ!!!
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шалавы!!!
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