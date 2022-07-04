"Сити" приобрел Калвина Филлипса

"Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника "Лидса" и сборной Англии Калвина Филлипса. Этот трансфер оценивается в 45 миллионов фунтов.

26-летний Филлипс заключил с "Сити" контракт до 2028 года и стал уже четвертым новым лицом в команде Хосепа Гвардиолы в это окно после Эрлинга Холанда, Хулиана Альвареса и Штефана Ортеги.



Калвин является продуктом академии "Лидса", забив 14 голов и отдав 14 результативных передач в 234 матчах за родной клуб после своего дебюта в 2015 году.



"Я абсолютно доволен своим переходом в "Манчестер Сити". "Сити" вновь подтвердил, что является лучшей командой в стране, с удивительным подбором игроком и Хосепом Гвардиолой, которого справедливо считают одним из лучших тренеров в мире".



"Я испытываю невероятный восторг от того, что смогу играть у Пепа, учиться у него и его тренерского штаба и быть частью этой великолепной команды".



"Сити" — клуб мирового уровня с персоналом и инфраструктурой мирового уровня, и перейти в такой клуб — это исполнение мечты".



"Теперь мне не терпится начать и постараться помочь команде достичь еще большего успеха", — сообщил Филлипс.