Роналду не явился на предсезонную подготовку

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не явился на первый день предсезонной подготовки.

И хотя "Юнайтед" уже приступил к тренировкам при Эрике Тег Хаге, из-за выступлений за сборную Португалии в начале июня Роналду получил возможность вернуться из отпуска позже.

Это должно было произойти сегодня, однако Криштиану так и не явился в Каррингтон. "Красные дьяволы" поспешили выпустить официальное заявление, объяснив отсутствие 37-летнего игрока "семейными обстоятельствами".

Добавим, в минувший уикенд стало известно, что Роналду попросил отпустить его из клуба, несмотря на то, что у него остается еще год по контракту с опцией продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2022 12:00

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  1. pavlix76 04.07.2022 13:53 # pavlix76
    как же им везет с принцессами - то Погба, теперь эта

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  2. ivan-tns 04.07.2022 13:09 # ivan-tns
    Не понимаю, зачем он МЮ?! С такой ЗП можно было Левандовски взять и еще ему замену.

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  3. iluwka-ars 04.07.2022 12:25 # iluwka-ars
    У него ребенок умер вообще-то. И второй ребенок болеет, скорее всего.

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  4. gary47 04.07.2022 12:25 # gary47
    Начинается новый сезон и Скаму требуется игрок, который будет в нем играть роль Погба: ныть, жаловаться, нарушать дисциплину и т. д.

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  5. slavaukraine 04.07.2022 12:16 # slavaukraine
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  6. sausage 04.07.2022 12:15 # sausage
    Ахуевший в край

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  7. selta 04.07.2022 12:04 # selta
    ууууу скаа

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