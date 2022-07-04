Роналду не явился на предсезонную подготовку

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не явился на первый день предсезонной подготовки.

И хотя "Юнайтед" уже приступил к тренировкам при Эрике Тег Хаге, из-за выступлений за сборную Португалии в начале июня Роналду получил возможность вернуться из отпуска позже.



Это должно было произойти сегодня, однако Криштиану так и не явился в Каррингтон. "Красные дьяволы" поспешили выпустить официальное заявление, объяснив отсутствие 37-летнего игрока "семейными обстоятельствами".



Добавим, в минувший уикенд стало известно, что Роналду попросил отпустить его из клуба, несмотря на то, что у него остается еще год по контракту с опцией продления на 12 месяцев.