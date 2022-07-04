Роналду не явился на предсезонную подготовку
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не явился на первый день предсезонной подготовки.
И хотя "Юнайтед" уже приступил к тренировкам при Эрике Тег Хаге, из-за выступлений за сборную Португалии в начале июня Роналду получил возможность вернуться из отпуска позже.
Это должно было произойти сегодня, однако Криштиану так и не явился в Каррингтон. "Красные дьяволы" поспешили выпустить официальное заявление, объяснив отсутствие 37-летнего игрока "семейными обстоятельствами".
Добавим, в минувший уикенд стало известно, что Роналду попросил отпустить его из клуба, несмотря на то, что у него остается еще год по контракту с опцией продления на 12 месяцев.
04.07.2022 12:00
Просмотров: 2090
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
как же им везет с принцессами - то Погба, теперь эта
(ответить)
Не понимаю, зачем он МЮ?! С такой ЗП можно было Левандовски взять и еще ему замену.
(ответить)
У него ребенок умер вообще-то. И второй ребенок болеет, скорее всего.
(ответить)
Начинается новый сезон и Скаму требуется игрок, который будет в нем играть роль Погба: ныть, жаловаться, нарушать дисциплину и т. д.
(ответить)
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
Ахуевший в край
(ответить)
ууууу скаа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий