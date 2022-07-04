"Арсенал" купил Габриэля Жезуса у "Сити"

Габриэль Жезус "Арсенал" официально подтвердил приобретение нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.

Жезус заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и получил футболку с 9-м номером. Трансфер Габриэля обошелся "канонирам" в 45 миллионов фунтов.

За пять с половиной сезонов в "Сити" Жезус забил 95 голов в 236 матчах. Вместе с "горожанами" Габриэль завоевал 11 больших трофеев, включая четыре титула Премьер-Лиги.

Покупка 25-летнего бразильца поможет команде Микеля Артеты справиться с потерей Александра Лакасетта, который свободным агентом вернулся в "Лион".

"Мы рады, что оформили трансфер Габриэля. Каждый, кто хорошо разбирается в футболе, знает качества Габриэля Жезуса".

"Мы уже давно восхищаемся Габриэлем. Ему 25, он регулярно вызывается в сборную Бразилии и стабильно демонстрирует, что является игроком очень высокого уровня. Нам не терпится увидеть его и других новичков здесь в преддверии нового сезона. Все мы приветствуем Габриэля в "Арсенале", — сообщил технический директор "канониров" Эду.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. pozitiv4ik 04.07.2022 12:00 # pozitiv4ik
    ну если астер агрится значит все норм
    чисто уже смех вызывает укропитек

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  2. easports 04.07.2022 11:47 # easports
    Тилемана пилите, сукu

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  3. zheka000000 04.07.2022 11:43 # zheka000000
    неплохой трансфер. Чот кажется, что заиграет в аснале

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  4. chr1s8rown 04.07.2022 11:40 # chr1s8rown
    голубой стал радужным сука

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  5. chelsea88 04.07.2022 11:39 # chelsea88
    Пздц, жезус стал заднеприводным и попрощался с игрой в ЛЧ.

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  6. irbis85 04.07.2022 11:38 # irbis85
    столько ждали чтобы сделать это фото

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  7. theo-zm 04.07.2022 11:34 # theo-zm
    команда бразилов и англов
    всех вас остальных порвем

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  8. gidro-met 04.07.2022 11:34 # gidro-met
    даже в суператакующей схеме и доминации - забивал раз в три матча.

    в Арсенале возвожно будет раз в 4 матча забивать.

    Получается за сезон если 38 матчей - забьет 9 голов и это если без травм и спадов.

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  9. warham 04.07.2022 11:33 # warham
    Двоякое мнение на счёт этого трансфера.
    Если положит только десятку, то куевый трансфер.

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  10. liverputin 04.07.2022 11:29 # liverputin
    эээ пенсы, деблоиды ебучие, че там по трансферам проебальси? ухеххеехехехехехехехехех ору

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  11. mixmaster 04.07.2022 11:25 # mixmaster
    Fabrizio Romano
    @FabrizioRomano
    Three clubs tried to hijack Gabriel Jesus deal until Sunday, June 26… but he always wanted Arsenal as priority. Now it’s finally official and confirmed. &#128680;&#9898;&#65039;&#128308; #AFC


    очевидно, что эти 3 клуба были щелси, ттх и мю.

    Жезус провел им по губам, ехехе

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  12. brown-ale 04.07.2022 11:23 # brown-ale
    Пеп чисто по знакомству скинул Артете скамеечника.

    (ответить)

  13. mixmaster 04.07.2022 11:21 # mixmaster
    отличный трансфер за эти деньги

    (ответить)

  14. slavaukraine 04.07.2022 11:16 # slavaukraine
    Что-то ваще ни одного коммента:

    СЛАВА УКРАИНЕ!

    ПЕРЕМОЖЕМ!!!

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  15. jirrort 04.07.2022 11:14 # jirrort
    Главное событие дня – сегодня в Кобхэм возвращается Тухель!

    Основной состав вылетает в США в субботу, 9 июля. К этому времени вернутся практически все игроки, которые в июне играли за сборные. Некоторые футболисты присоединятся к команде уже в Америке.


    И никаких трансферов не надо, вот кого я ждал больше всего!

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  16. slavaukraine 04.07.2022 11:13 # slavaukraine
    И снова Арсенал собирает обьедки с барского стола за оверпрайс с бешенной личкой, тогда как Тоттенхэм берет топа на изи обладая при этом Кулусевски, Лукасом, Бергвейном, Кейном и Соном в атаке.

    Чувствуете разницу в классе? Конечно... вот и горите от мощи Тоттенхэма!

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  17. thegodfather 04.07.2022 11:12 # thegodfather
    Уже даже ггшники все оформляют и оформляют, а императоры выжидают.


    Трансфер ради трансфера, лаказет ушел бесплатно, эттго ща полтос оформили, сильнее не стали, ибо тот же лаказет только в профиль

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  18. yxaxaxaxaxa 04.07.2022 11:09 # yxaxaxaxaxa
    правильно сделал , так шансов больше на кубок ЛЧ

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  19. gerrard08 04.07.2022 11:04 # gerrard08
    Нахера этот тип с ужасной реализацией команде которая нуждается в напе, который умеет завершать - хз канеш.

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  20. fly-emirates7 04.07.2022 11:03 # fly-emirates7
    На самом деле, толковый трансфер! При условии что в команде помоему будут делать ставку на бразильцев, очень даже норм! Ну и ценник, сейчас не купишь такое...

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