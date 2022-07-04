"Арсенал" купил Габриэля Жезуса у "Сити"
"Арсенал" официально подтвердил приобретение нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.
Жезус заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и получил футболку с 9-м номером. Трансфер Габриэля обошелся "канонирам" в 45 миллионов фунтов.
За пять с половиной сезонов в "Сити" Жезус забил 95 голов в 236 матчах. Вместе с "горожанами" Габриэль завоевал 11 больших трофеев, включая четыре титула Премьер-Лиги.
Покупка 25-летнего бразильца поможет команде Микеля Артеты справиться с потерей Александра Лакасетта, который свободным агентом вернулся в "Лион".
"Мы рады, что оформили трансфер Габриэля. Каждый, кто хорошо разбирается в футболе, знает качества Габриэля Жезуса".
"Мы уже давно восхищаемся Габриэлем. Ему 25, он регулярно вызывается в сборную Бразилии и стабильно демонстрирует, что является игроком очень высокого уровня. Нам не терпится увидеть его и других новичков здесь в преддверии нового сезона. Все мы приветствуем Габриэля в "Арсенале", — сообщил технический директор "канониров" Эду.
04.07.2022 11:00
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Последние комментарии:
ну если астер агрится значит все норм
чисто уже смех вызывает укропитек
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Тилемана пилите, сукu
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неплохой трансфер. Чот кажется, что заиграет в аснале
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голубой стал радужным сука
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Пздц, жезус стал заднеприводным и попрощался с игрой в ЛЧ.
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столько ждали чтобы сделать это фото
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команда бразилов и англов
всех вас остальных порвем
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даже в суператакующей схеме и доминации - забивал раз в три матча.
в Арсенале возвожно будет раз в 4 матча забивать.
Получается за сезон если 38 матчей - забьет 9 голов и это если без травм и спадов.
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Двоякое мнение на счёт этого трансфера.
Если положит только десятку, то куевый трансфер.
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эээ пенсы, деблоиды ебучие, че там по трансферам проебальси? ухеххеехехехехехехехехех ору
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Fabrizio Romano
@FabrizioRomano
Three clubs tried to hijack Gabriel Jesus deal until Sunday, June 26… but he always wanted Arsenal as priority. Now it’s finally official and confirmed. 🚨⚪️🔴 #AFC
очевидно, что эти 3 клуба были щелси, ттх и мю.
Жезус провел им по губам, ехехе
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Пеп чисто по знакомству скинул Артете скамеечника.
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отличный трансфер за эти деньги
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Что-то ваще ни одного коммента:
СЛАВА УКРАИНЕ!
ПЕРЕМОЖЕМ!!!
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Главное событие дня – сегодня в Кобхэм возвращается Тухель!
Основной состав вылетает в США в субботу, 9 июля. К этому времени вернутся практически все игроки, которые в июне играли за сборные. Некоторые футболисты присоединятся к команде уже в Америке.
И никаких трансферов не надо, вот кого я ждал больше всего!
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И снова Арсенал собирает обьедки с барского стола за оверпрайс с бешенной личкой, тогда как Тоттенхэм берет топа на изи обладая при этом Кулусевски, Лукасом, Бергвейном, Кейном и Соном в атаке.
Чувствуете разницу в классе? Конечно... вот и горите от мощи Тоттенхэма!
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Уже даже ггшники все оформляют и оформляют, а императоры выжидают.
Трансфер ради трансфера, лаказет ушел бесплатно, эттго ща полтос оформили, сильнее не стали, ибо тот же лаказет только в профиль
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правильно сделал , так шансов больше на кубок ЛЧ
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Нахера этот тип с ужасной реализацией команде которая нуждается в напе, который умеет завершать - хз канеш.
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На самом деле, толковый трансфер! При условии что в команде помоему будут делать ставку на бразильцев, очень даже норм! Ну и ценник, сейчас не купишь такое...
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