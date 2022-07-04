"Арсенал" купил Габриэля Жезуса у "Сити"

"Арсенал" официально подтвердил приобретение нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.

Жезус заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и получил футболку с 9-м номером. Трансфер Габриэля обошелся "канонирам" в 45 миллионов фунтов.



За пять с половиной сезонов в "Сити" Жезус забил 95 голов в 236 матчах. Вместе с "горожанами" Габриэль завоевал 11 больших трофеев, включая четыре титула Премьер-Лиги.



Покупка 25-летнего бразильца поможет команде Микеля Артеты справиться с потерей Александра Лакасетта, который свободным агентом вернулся в "Лион".



"Мы рады, что оформили трансфер Габриэля. Каждый, кто хорошо разбирается в футболе, знает качества Габриэля Жезуса".



"Мы уже давно восхищаемся Габриэлем. Ему 25, он регулярно вызывается в сборную Бразилии и стабильно демонстрирует, что является игроком очень высокого уровня. Нам не терпится увидеть его и других новичков здесь в преддверии нового сезона. Все мы приветствуем Габриэля в "Арсенале", — сообщил технический директор "канониров" Эду.