МЮ уверен в приобретении Лисандро Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Как известно, еще одним претендентом на Мартинеса, который сыграл важную роль в завоевании "Аяксом" титула Эредивизии в минувшем сезоне, является "Арсенал".



Однако Daily Mirror может подтвердить, что в минувшую субботу в Лондоне побывал новый спортивный директор "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар, чтобы встретиться с коллегами из "Юнайтед".



Теперь у "красных дьяволов" появилась уверенность, что они выигрывают борьбу за 24-летнего голландца, которого "Аякс" изначально оценил в 43 миллиона фунтов.



При этом "Юнайтед" рассчитывает заплатить за Мартинеса 35.3 млн. фунтов, еще 4.3 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов.