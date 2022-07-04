МЮ уверен в приобретении Лисандро Мартинеса
"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.
Как известно, еще одним претендентом на Мартинеса, который сыграл важную роль в завоевании "Аяксом" титула Эредивизии в минувшем сезоне, является "Арсенал".
Однако Daily Mirror может подтвердить, что в минувшую субботу в Лондоне побывал новый спортивный директор "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар, чтобы встретиться с коллегами из "Юнайтед".
Теперь у "красных дьяволов" появилась уверенность, что они выигрывают борьбу за 24-летнего голландца, которого "Аякс" изначально оценил в 43 миллиона фунтов.
При этом "Юнайтед" рассчитывает заплатить за Мартинеса 35.3 млн. фунтов, еще 4.3 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов.
04.07.2022 10:00
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Последние комментарии:
он аргентинец так то
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крайки не помешают , так что нормалек .
Энтони канеш не по зубам. Ну хотя бы Мартинеса. !
МЮ пора уже выбираться из ямы ))
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Где трансферы вобще, через месяц сезон стартует, очень медленно епучее правление.
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нулячий пиздец, второй рохос
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