МЮ уверен в приобретении Лисандро Мартинеса

Лисандро Мартинес "Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Как известно, еще одним претендентом на Мартинеса, который сыграл важную роль в завоевании "Аяксом" титула Эредивизии в минувшем сезоне, является "Арсенал".

Однако Daily Mirror может подтвердить, что в минувшую субботу в Лондоне побывал новый спортивный директор "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар, чтобы встретиться с коллегами из "Юнайтед".

Теперь у "красных дьяволов" появилась уверенность, что они выигрывают борьбу за 24-летнего голландца, которого "Аякс" изначально оценил в 43 миллиона фунтов.

При этом "Юнайтед" рассчитывает заплатить за Мартинеса 35.3 млн. фунтов, еще 4.3 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. didier-11 04.07.2022 11:32 # didier-11
    он аргентинец так то

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  2. gidro-met 04.07.2022 10:59 # gidro-met
    крайки не помешают , так что нормалек .

    Энтони канеш не по зубам. Ну хотя бы Мартинеса. !

    МЮ пора уже выбираться из ямы ))

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  3. mancunia-planet 04.07.2022 10:19 # mancunia-planet
    Где трансферы вобще, через месяц сезон стартует, очень медленно епучее правление.

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  4. keane16 04.07.2022 10:01 # keane16
    нулячий пиздец, второй рохос

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