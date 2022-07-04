"Ньюкасл" вступил в борьбу за Тилеманса
"Ньюкасл" вступил в борьбу за полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.
Этим летом "Ньюкасл" уже укрепил свой состав голкипером Ником Поупом и защитником Свеном Ботманом. Следующей целью "сорок" CBS Sports называет Тилеманса.
Утверждается, что новый спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт уже делает запросы насчет 25-летнего бельгийца, который забил 24 гола в 158 матчах за "Лестер" после своего перехода из "Монако" в январе 2019.
Эшуорт отлично осведомлен, что от контракта Тилеманса остается 12 месяцев, а значит "лисы" рискуют лишиться своего ключевого игрока безо всякой компенсации, если не продадут Юри этим летом.
04.07.2022 09:00
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