Рэшфорд: "Это свежий старт для меня"

Нападающий Маркус Рэшфорд заявил, что рассматривает предсезонную подготовку при новом главном тренере Эрике Тен Хаге как "свежий старт".

24-летний Рэшфорд совершенно провалил минувший сезон, забив лишь пять голов в 32 матчах за "Юнайтед" и перестав вызываться в сборную Англии.



Однако после недели тренировок при Тен Хаге Маркус почувствовал, что ему по силам вернуться в свою лучшую форму.



"Думаю, для меня это просто свежие идеи, свежая тактика и новая личность в коллективе. Я предвкушаю работу с ним, однако нам потребуется время, чтобы приспособиться к тому, чего он хочет, и чтобы начать делать вещи естественным образом".



"Именно этого он будет добиваться: чтобы у нас естественным образом получались вещи, которые он хочет. Это требует времени, но мы предвкушаем это испытание".



"Тренировки проходят тяжело, но все мы наслаждаемся занятиями и чередуем различные вещи. Это не так, что мы занимаемся только футбольными вещами или только бегаем — немного того и другого, так что это весело и вселяет оптимизм".



"Он очень внимателен к деталям при работе на траве и даже командует в каждом тренировочном матче. Как я уже сказал, это все свежие вещи, и это хорошо для разума и для тела".



"Это просто свежий старт для каждого и для меня лично. Мои каникулы были довольно долгими, я провел славный тренировочный сбор до возращения в клуб, и теперь мы начали на правильной ноте".



"Каждый предвкушает предсезонный период и хочет воплотить в матчах то, чему научился на тренировках. Мы продолжим учиться — не только в предсезонный период, но и по ходу сезона".



"Есть ощущение, что с каждым днем ты становишься резче и лучше готовым к сезону. Поэтому все мы предвкушаем совместную работу с ним и, надеюсь, продолжим становиться лучше. Этого мы хотим больше всего", — сообщил Рэшфорд MUTV.