Роналду проведет переговоры с Тен Хагом в понедельник

В понедельник нападающий Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед" для предсезонной подготовки и первым делом поговорит с главным тренером Эриком Тен Хагом.

В минувшую субботу пресса сообщила, что Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба. Криштиану хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, чего "красные дьяволы" ему гарантировать не могут.



О намерении Роналду уйти стало известно перед окончанием летних каникул Криштиану — уже в понедельник 37-летнего португальца ждут на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.



Тен Хага не устраивает неопределенность, воцарившаяся вокруг будущего ключевого игрока команды, поэтому первым делом Роналду сядет за стол переговоров с Эриком, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.



В данный момент "Юнайтед" не желает продавать Роналду и не получал никаких запросов насчет игрока, сообщает Daily Mail. Но Криштиану считает, что клуб обязан его отпустить, если получить адекватное предложение.