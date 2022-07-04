"Лидс" обсуждает покупку Тайлера Адамса
"Лидс" вступил в переговоры о приобретении полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной США Тайлера Адамса.
В данный момент "Лидс" находится на пороге расставания с Калвином Филлипсом, чей переход в "Манчестер Сити" лишь нуждается в официальном подтверждении.
Главный тренер "белых" Джесси Марш уже присмотрел себе нового опорного полузащитника и собирается потратиться на своего соотечественника Адамса, с которым ему довелось поработать не только в Лейпциге, но и в "Нью-Йорк Ред Буллз".
Как сообщает Sky in Germany, в данный момент "Лидс" ведет переговоры с "РБ Лейпциг" о размере компенсации и с самим Тайлером об условиях личного контракта.
Ожидается, что вскоре клуб с "Элланд Роуд" предложит около 15 миллионов евро (12.9 млн. фунтов) за 23-летнего американца.
04.07.2022 00:05
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