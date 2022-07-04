"Лидс" обсуждает покупку Тайлера Адамса

"Лидс" вступил в переговоры о приобретении полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной США Тайлера Адамса.

В данный момент "Лидс" находится на пороге расставания с Калвином Филлипсом, чей переход в "Манчестер Сити" лишь нуждается в официальном подтверждении.



Главный тренер "белых" Джесси Марш уже присмотрел себе нового опорного полузащитника и собирается потратиться на своего соотечественника Адамса, с которым ему довелось поработать не только в Лейпциге, но и в "Нью-Йорк Ред Буллз".



Как сообщает Sky in Germany, в данный момент "Лидс" ведет переговоры с "РБ Лейпциг" о размере компенсации и с самим Тайлером об условиях личного контракта.



Ожидается, что вскоре клуб с "Элланд Роуд" предложит около 15 миллионов евро (12.9 млн. фунтов) за 23-летнего американца.