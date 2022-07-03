Антони может заменить Роналду в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вингера "Аякса" Антони в качестве замены для Криштиану Роналду.

В минувшую субботу стало известно, что Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба. В лице Криштиану "красные дьяволы" рискуют лишиться своего лучшего бомбардира в минувшем сезоне.



Что касается Антони, то главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хотел заполучить его и раньше, однако "Аякс" охладил пыл "дьяволов", назначив за свою звезду цену в 70 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mirror, ситуация с Роналду заставила "Юнайтед" активизировать свой интерес к Антони, который забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в минувшем сезоне.



Антони может не только прийти на место Роналду, но и забрать его 7-й номер, под которым он выступал в "Сан-Паулу" и сборной Бразилии U-23.