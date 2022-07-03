"Наполи" готов приютить Роналду
"Наполи" заинтересован в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Только накануне стало известно, что Роналду уведомил боссов "Юнайтед" о своем желании покинуть "Олд Траффорд", куда он вернулся в августе прошлого года из "Ювентуса".
Сезон 2021/22 совершенно не оправдал ожиданий Криштиану, хотя тот и стал лучшим бомбардиром команды, забив 24 гола во всех соревнованиях.
Как сообщает The Athletic, "Наполи" "всецело заинтересован" в приглашении Роналду и готов предложить Криштиану то, что он хочет больше всего — Лигу Чемпионов.
Минувший сезон "Наполи" завершил на третьем месте в Серии А, а значит квалифицировался в элитное европейское соревнование, где Роналду неизменно выступал на протяжении 19 сезонов подряд.
03.07.2022 22:00
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Мне показалось, или сначала был Ньюкасл? Что кстати реалистично.
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Опоздали, он в Челси переходит.
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