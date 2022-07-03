Стерлинг продает свой дом Александер-Арнольду

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг готовится к смене места жительства и продает свой дом в Чешире защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду.

Как сообщает Daily Mirror, 27-летний Стерлинг съезжает из своего особняка, который находится в южном пригороде Манчестера.



Дом Рахима расположен на одной улице, где также проживают голкипер "Ливерпуля" Алиссон и бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.



При этом покупателем жилища стоимостью 4.5 млн. фунтов выступает Александер-Арнольд, партнер Стерлинга по сборной Англии.



Издание трактует продажу Стерлингом недвижимости как намек на то, что Рахим близок к уходу из "Сити", где у него остается только 12 месяцев по контракту.



Стерлинг принял участие в 44 матчах за "Сити" в минувшем сезоне, но нередко оказывался вне стартового состава — как, например, в обоих полуфинальных матчах Лиги Чемпионов против "Реала".



Достоверно известно, что переговоры насчет Стерлинга уже ведет "Челси", готовый выложить около 45 млн. фунтов за бывшего игрока "Ливерпуля" и КПР.